Gamers Nexus: Sulavat 12VHPWR-liittimet käyttäjävirheitä yhdistettynä huonoon liittimeen

Gamers Nexuksen testien mukaan sulamisen aiheuttaa valmistustoleranssien vuoksi irtoavat "roskat" liittimen sisällä, GPU:n liittimestä irtoavat metallikappaleet ja ennen kaikkea väärin asennetut kaapelit

PCI Express 5.0:n ja ATX 3.0:n mukana markkinoille seilannut 12VHPWR on karauttanut karille heti alkumetreillään, kun käyttäjät ovat alkaneet raportoimaan syystä tai toisesta sulaneista liittimistä GeForce RTX 4090 -näytönohjaimilla. Liitin tuli käyttöön jo 3090 Ti -mallistossa, mutta ongelmat eivät ainakaan tuolloin nostaneet vielä päätään samalla tapaa, vaikka edelleen puhutaankin ilmeisesti vain noin 0,1 %:n tai alle vikaantumisprosentista.

12VHPWR-liitinten sulamisongelmaa on tutkittu useilla eri tahoilla ja ilmoille on noussut jo lukuisia erilaisia potentiaalisia selityksiä ongelmille. Tuoreimpien käänteiden myötä näyttää siltä, että Gamers Nexus on löytänyt tiensä sylttytehtaalle rikkoutuneiden laitteiden tutkintaan erikoistuneessa testilaboratoriossa työskentelevän seuraajansa tuella. Tekniikkajeesukseksikin tituleerattu GN:n Steve haastatteli matkalla myös muun muassa kaapeli- ja näytönohjainvalmistajia.

Gamers Nexuksen testeissä hakattiin pitkään päätä seinään, koska lukuisista eri liittimistä ei oltu saatu yhtä ainutta sulamaan, ei edes silloin kun liittimestä fyysisesti poistettiin neljä 12 voltin pinniä ja koko 600 watin kuorma pakotettiin kahden pinnin läpi. Todelliseksi syyksi paljastui jo aiemminkin spekuloidut käyttäjävirheet liittimen kiinnittämisessä, johon oman lisänsä tuo itse liitinten laatu, mutta oman palautteensa saa myös liitinten suunnittelijat. Eikä turvassa ole tällä hetkellä yksikään 12VHPWR-liitin, oli se adapterissa tai suorassa kaapelissa virtalähteeltä.

GN:n tutkimusten mukaan liitinten sulaminen aiheutuisi erittäin huonosti asetetuista kaapeleista yhdistettynä ”roskiin” liittimessä. Niin sanottuja roskia liittimeen voi kuitenkin päätyä jopa täysin oikein asennettujen liitinten kanssa, sillä tutkimuksissa havaittiin sekä itse liittimen koteloinnin kappaleita että GPU:n puoleisen liittimen pinnistä irronnutta metallia. Pinnin pitäisi oletuksena tehdä kontaktinsa tulppaaniliittimen pienehköistä ”kuhmuista”, mutta roskien myötä kontakti voi löytyä myös suoraan pinnien päädystä. Roskaa irtoaa luonnollisesti helpommin ja varmemmin, jos liitintä asennetaan vinossa eikä suorassa. Teoriassa nämä roskat voivat aiheuttaa ongelmia, vaikka liitin olisi asennettu pohjaan, mutta GN:n testeissä tässä ei onnistuttu vaan liittimet sulivat vain huonosti asennettuina.

Käyttäjälle vastuuta vierittävät asennusongelmat kirjaimellisesti näkyivät osassa Gamers Nexukselle lähetettyjä sulaneita kaapeleita, joissa oli havaittavissa merkkejä, joiden mukaan ne olivat jopa 4 mm ulkona liittimestä. Vain osittain asentunut liitin taipuu luontaisesti johdon painon mukana, minkä myötä vinoon menevät pinnit voivat löytää helpommin korkean vastuksen uusia reittejä virralle, mikä saa liittimen lopulta kuumenemaan, sulamaan ja jopa palamaan. Vaikka 12VHPWR olisikin asennettu lähes pohjaan, saattaa johtojen paino ja esimerkiksi johtoja painava kotelon kylkipaneeli vetää sitä pikkuhiljaa lisää ulos liittimestä. Tästä päästään puolestaan suunnitteluvirheeseen, eli varsinaisen lukitusklipsin puuttumiseen. Yksinkertaisen lukitusklipsin avulla käyttäjälle ei pitäisi jäädä epäselväksi, onko liitin asennettu perille asti oikein.

io-tech suosittelee jokaiselle käyttäjälle ylimääräistä huolellisuutta varmistamaan, että 12VHPWR-liitin on asennettu oikein, eli suorassa ja pohjaan asti riskien minimoimiseksi.