GMMK 3:n lanseerauksen yhteydessä on auennut myös oman pelinäppäimistön suunnitteluun tarkoitettu Boardsmith-palvelu, joka mahdollistaa asiakkaalle lähes rajattomat kustomointimahdollisuudet.

Yhdysvaltalainen Glorious Gaming on julkaissut uudet GMMK 3 -pelinäppäimistöt, joista tulee saataville neljä valmista ”bulkkimallia” laajempaan myyntiin, mutta valmistajan nettisivuilla pyörivä Boardsmith-palvelu antaa käyttäjän konfiguroida omaan tyyliinsä sopivan näppäimistön hurjalla määrällä erilaisia vaihtoehtoja niin ulkoasun kuin tekniikankin suhteen.

Neljä valmista näppäimistömallia ovat GMMK 3 ja GMMK 3 HE sekä näiden Pro-versiot, mutta jokaisesta on edelleen valittavissa 65-, 75- ja 100-prosenttiset kokovaihtoehdot. Lisäksi Pro-mallit tulevat sekä langallisena että langattomana (2,4 GHz & Bluetooth 5.2). GMMK 3:n HE-malleissa näppäinhattujen alla on magneettikentällä toimivat Hall Effect -kytkimet, joilla käyttäjä voi säätää näppäinpainalluksen rekisteröintiä perinteisiä kytkimiä monipuolisemmin.

Lanseerauksen mielenkiintoisin osuus on eittämättä Glorious Gamingin uusi Boardsmith-konfiguraattori, joka antaa käyttäjien rakentaa mieleisensä GMMK 3 -näppäimistön lukuisten eri koko-, väri-, näppäinhattu- ja kytkinvaihtoehtojen joukosta. Valmis tuote toimitetaan Yhdysvalloista käsin koottuna. Esimerkiksi kytkimiin – Hall Effect -mallisiin tai perinteisiin – saa valita haluamansa tuntuman Linear-, Clicky- ja Tactile-vaihtoehdoista ja runko on valittavissa eri sävyissä niin muovisena kuin metallisenakin. Lisäksi näppäinhattuja on saatavilla sekä Windows- että macOS-kokoonpanoihin. Lopullisen tuotoksen hinta määräytyy sillä, miten premiumia osaa näppäimistöönsä valitsee, mutta taideteoksestaan voi joutua pulittamaan useita satoja dollareita.

Suomessa valmiit GMMK 3 -mallit tulevat saataville lähiaikoina esimerkiksi Powerin, MaxGamingin ja ProShopin kautta seuraavin hinnoin, mutta valmistajan tiedotteessa ei täsmennetty, minkä kokoisiin malleihin hinnat pätevät:

GMMK 3 – 150 €

GMMK 3 HE – 220 €

GMMK 3 PRO – 280 €

GMMK 3 PRO HE – 350 €

Lähde: Sähköpostitiedote, Glorious Gaming (1, 2)