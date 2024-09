Sony julkisti PlayStation 5 Pro -pelikonsolin

Sonyn mukaan yhtiön konsolisukupolven puolivälipäivitys tarjoaa noin 45 % parempaa grafiikkasuorituskykyä ja jopa yli kaksinkertaista säteenseurantasuorituskykyä sekä uuden PlayStation Spectral Super Resolution -skaalausteknologian.

Sonyn on odotettu jo pidempään julkaisevan PlayStation 5 -konsolista puolisukupolven Pro-päivitysmallin. Nyt odotus on päättynyt ja yhtiö on julkistanut tulevan konsolinsa.

PlayStation 5 Pro -pelikonsolin tunnistaa oitis perheensä jäseneksi, eikä rautakaan juuri tuota yllätyksiä, vaan aiemmat vuodot näyttävät osuvan oikeaan. Sonyn mukaan konsoli tarjoaa 67 % enemmän Compute Unit -yksiköitä ja 28 % nopeampaa muistia, mitä tekevät siitä 45 % perusversiota nopeamman peleissä. Säteenseuranta saa muuta GPU:ta järeämmän päivityksen tarjoten jopa yli kaksinkertaista suorituskykyä.

AMD:n semi-custom järjestelmäpiirin prosessoriytimet ovat nykytietojen valossa edelleen Zen 2 -sukupolvea ja niitä on kahdeksan kuten ennenkin. Varmistamattomien tietojen mukaan niiden maksimikellotaajuutta on kuitenkin viritelty 3,85 GHz:iin aiemmasta 3,5 GHz:stä. GPU on kokenut isomman päivityksen ja se tarjoaa nyt 36:n sijasta 60 Compute Unit -yksikköä ja päivitetyn säteenseurantakiihdytyksen. GPU:n on huhuttu perustuvan RDNA 3- tai 3.5 -arkkitehtuuriin terästettynä RDNA 4:n säteenseurannalla, mutta näitä väitteitä ei ole voitu vielä varmistaa. Myös huhuttu 2,35 GHz:n kellotaajuus aiemman 2,23 GHz:n sijasta on vielä varmistamatta.

Muistipuolella käytetään edelleen 16 gigatavua GDDR6-muistia 256-bittisen muistiväylän jatkeena, mutta nyt muistit toimivat 14 Gbps:n sijasta 18 Gbps:n nopeudella, mikä tarkoittaa 448 Gt/s:n sijasta 576 Gt/s:n muistikaistaa. Tallennustila on puolestaan kasvatettu kahteen teratavuun ja Wi-Fi-tuki päivitetty 7-versioon. Konsoli myydään ns. digitaalisena eli siinä ei ole optista asemaa, mutta se on yhteensopiva PS5 Slim -konsolille julkaistun erillisen 4K Blu-ray -aseman kanssa.

PS5 Pro tukee myös uutta tekoälyä hyödyntävää PlayStation Spectral Super Resolution -skaalausteknologiaa, jonka luonne on vielä osin epäselvä. CNETin mukaan ominaisuus toimisi kaikilla peleillä ilman päivityksiä kehittäjiltä, mikä viittaisi vahvasti spatiaaliseen skaalaimeen esimerkiksi FSR1:n tapaan. Toisaalta julkaisuvideossa ominaisuuden mainitaan olevan saatavilla vain PS5 Pro Enhanced -peleille, mikä viittaisi taas päivitystarpeeseen ja siten mahdollisesti temporaliseen skaalaimeen, joka hyödyntää tietoja myös aiemmista ruuduista. On myös epäselvää, onko järjestelmäpiiriin lisätty AMD:n Matrix Core -matriisimurskaimia CDNA-puolelta, NPU-tekoälykiihdytin vai pyöriikö skaalain GPU:lla sellaisenaan.

Sony PlayStation 5 Pro -konsoli julkaistaan virallisesti myyntiin 7. marraskuuta ja sen ennakkotilaukset käynnistyvät 26. syyskuuta. Euroopassa konsolin suositushinta on 799,99 euroa.

Lähde: Sony