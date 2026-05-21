Uutuudet perustuvat Gorgon Halo -prosessoreihin, joiden merkittävin ero nykyisiin Strix Haloihin verrattuna on maksimi muistimäärän kasvattaminen 128 gigatavusta 192 gigatavuun.

AMD julkaisi Zen 5 -sukupolveen ensimmäistä kertaa APU-piirien alkumetreiltä lähtien enemmän tai vähemmän odotetun erittäin järeällä grafiikkaohjaimella varustetun Strix Halo -prosessorin. Samaa sarjaa on luvassa lisääkin, mutta seuraava iteraatio eli Gorgon Halo on vain maltillinen päivitys alkuperäiseen.

AMD:n Strix Halo- eli Ryzen AI Max -prosessorit ovat kahdella Zen 5 CCD-sirulla ja järeän 40 Compute Unit -yksikön RDNA 3.5 -grafiikkaohjaimen sekä XDNA 2 NPU:n sisältävällä IOD-sirulla varustettuja prosessoreita. Kuten muutkin Gorgon-päivityssukupolven mallit, myös Gorgon Halo perustuu edeltäjänsä kanssa samoihin piireihin ja siten sen ominaisuuslistaus on perin tuttua luettavaa.

Nyt julkistetut Gorgon Halo -prosessorit ovat osa yrityksille suunnattua Pro-sarjaa, mutta niiden ominaisuuksien pitäisi olla linjassa myös tulevien perusmallien kanssa. AMD listasi diassaan ensimmäiseen aaltoon kolme mallia: Ryzen AI Max+ Pro 495, Ryzen AI Max Pro 490 ja Ryzen AI Max Pro 485. Kaikille yhteinen ja samalla koko sarjan merkittävin uudistus on maksimi muistimäärän kasvattaminen 128 gigatavusta 192 gigatavuun, josta maksimissaan 160 Gt on pyhitettävissä grafiikkaohjaimen käyttöön.

Ryzen AI Max+ Pro 495 on täyden konfiguraation variantti, eli siinä on käytössä kaikki 16 Zen 5 -prosessoriydintä ja 40 RDNA 3.5 Compute Unit -yksikköä. Prosessorin maksimi Boost-kellotaajuutta on nostettu viime sukupolven huipun 5,1 GHz:stä 5,2 GHz:iin ja NPU on viritelty tarjoamaan 50 TOPSin sijasta 55 TOPSin edestä tekoälysuorituskykyä. Grafiikkaohjaimen ominaisuuksiin ei tiettävästi ole koskettu.

Ryzen AI Max Pro 490 ja 485 ovat ominaisuuksien valossa identtisiä edeltäjiensä kanssa; 490:ssä on käytössä 12 prosessoriydintä ja 32 CU:n grafiikkaohjain sekä 50 TOPSin NPU. 485:ssä prosessoriytimiä on käytössä 8 ja muut ominaisuudet täsmäävät 490:n kanssa. Kummankaan kellotaajuuksia ei ole muutettu edeltäjästä.

Ryzen AI Max Pro 400 -sarjan prosessorit tulevat saataville lähitulevaisuudessa ainakin AMD:n omissa Ryzen AI Halo -minitietokoneissa. Halpaa lystiä sellaisen hankkiminen ei tule varmasti kuitenkaan olemaan, sillä edeltävän 400-sukupolven Ryzen AI Max+ 395 -prosessorilla saman laitteen lähtöhinta on 3999 dollaria.

Lähde: Tom’s Hardware