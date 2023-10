Google julkaisi Android 14 -käyttöjärjestelmän

Google on keskittynyt Androidin uudessa versiossa parantamaan tietoturvaa, kustomointimahdollisuuksia ja helppokäyttöisyysominaisuuksia.

Google julkaisi tällä viikolla uudet Pixel 8- ja 8 Pro -älypuhelimet. Uusien puhelinten rinnalla lanseerattiin virallisesti myös Android 14 -käyttöjärjestelmä.

Android 14 -päivityksessä on keskitytty muun muassa kustomointimahdollisuuksien parantamiseen. Lukitusruudulle on nyt useampia vaihtoehtoja, joiden välillä valita, ja niitä voi myös kustomoida omiin tarpeisiin istuviksi. Käyttöjärjestelmä osaa myös luoda uusia taustakuvia generatiivisen tekoälyn kautta käyttäjän toiveiden mukaan. Android sallii myös fonttikoon kasvattamisen aiemman 130 %:n sijasta 200 % kokoon asti ja hybridiskaalauksella se osaa jättää esimerkiksi valmiiksi isot otsikot skaalaamatta. Taustakuva voi olla uutta Ultra HDR -formaattia, joka on taaksepäin yhteensopiva JPEG:n kanssa. Kehittäjät voivat käyttää formaatin kuvia myös sovelluksissaan, sillä ne näkyvät SDR JPEG -kuvina Ultra HDR:ää tukemattomille.

Uusi Android tukee natiivisti kameran salaman ja näytön käyttöä ilmoitusvalona. Ominaisuudessa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta aiemmin valmistajien on itse pitänyt rakentaa tukensa ominaisuuksille. Ominaisuuden kerrotaan olevan suunniteltu etenkin heikkokuuloisille, joita varten myös kuulolaitetukea on parannettu aiemmasta. Kuulolaitteet erotellaan automaattisesti muista BT-laitteista sekaannusten välttämiseksi ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus kustomoida mitkä äänet tulevat kuulolaitteen kautta ja mitkä laitteesta suoraan.

Tietoturvan ja yksityisyydensuojan kannalta mukava parannus on esimerkiksi mahdollisuus valita, mihin kuviin ja videoihin sovellus pääsee lupaa pyytäessään käsiksi. Käyttöjärjestelmä kertoo myös aiempaa proaktiivisemmin mitä oikeuksia sovellus käytännössä pyytää ja mihin se niitä tarvitsee sekä ilmoittaa kerran kuukaudessa, jos jokin sovellus on muuttanut datan jakamiseen liittyviä sääntöjään. PIN-koodin suositellaan olevan nyt 6-numeroinen ja sisäänkirjautumisen helpottamiseksi mitään OK-painiketta ei tarvitse painaa oikean koodin syöttämisen jälkeen.

Navigointia on viilattu sujuvammaksi tuomalla taaksepäin pyyhkäisyeleeseen mukaan vilkaisu sivulle, mihin taaksepäin komento on viemässä. Ominaisuuden pitäisi selkeyttää tilanteita, joissa käyttäjä ei ole ollut varma viekö pyyhkäisy taaksepäin esimerkiksi edelliselle nettisivulle, kotiruutuun vai minne. Terveyssovelluksia on puolestaan keskitetty nyt uuden Health Connect -sovelluksen taa. Se osaa kerätä ja jakaa eri terveyssovellusten välillä niiden keräämää tietoa keskitetysti yhdestä paikkaa.

Lähde: Google