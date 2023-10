Uusi artikkeli: Testissä iPhone 15 Pro Max

Testasimme Applen 1499 euron hintaisen iPhone 15 Pro Max -lippulaivapuhelimen.

Apple esitteli jälleen syyskuussa viimeisimmät iPhone-älypuhelimensa. Tällä kertaa Pro-mallisto ansaitsi päivityksen teräskuorista titaanikuoriin, Pro Max uuden viisinkertaisen zoomin pääkameraan verrattuna tarjoavan telekameran ja kaikki mallit USB-C-latausliitännän jo vuodesta 2013 saakka käytössä olleen Lightningin tilalle. Viime vuonna kasvaneita hintojakin Apple hillitsi hieman ja hinnat laskivat muuten läpi koko kattauksen, mutta iPhone 15 Pro Maxin suositushinta säilytettiin ennallaan ja tallennustila tuplattiin.

Tällä kertaa io-techin testipenkkiin päätyneen 256 Gt:n tallennustilalla varustetun iPhone 15 Pro Maxin suositushinta on siis 1499 euroa, mikä on väistämättä älypuhelimelle, huippumalliakin edustavalla, korkea. Testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako puhelin hinnalleen vastinetta, miltä titaanikuoret tuntuvat käsissä, vaikuttaako telekameran pidennetty optiikka kuvanlaatuun ja minkälainen paketti uusi iPhone 15 Pro Max kokonaisuudessaan on.

Lue artikkeli: Testissä iPhone 15 Pro Max