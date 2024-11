Google aikoo ehtiä julkaisemaan tänä vuonna toisen Developer Preview -version ja ensi vuonna neljä beetaversiota ennen touko-kesäkuulle sijoittuvaa lopullisen version julkaisua.

Google on ilmoittanut siirtyvänsä ensi vuodesta alkaen kahteen Android API -päivitykseen per vuosi. Ensimmäisen merkittävän päivityksen julkaisua on myös aikaistettu vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jotta se osuu paremmin yksiin yhtiön laitejulkaisujen kanssa.

Nyt yhtiö on julkaissut ensimmäisen kehittäjäversion tulevasta päivityksestä, eli Android 16 Developer Preview 1:n. Yhtiön aikataulun mukaan siitä ehditään julkaisemaan vielä toinen kehittäjäversio joulukuussa ja beetaversiot ensi vuoden tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Käyttöjärjestelmän pitäisi olla käytännössä lopullisessa muodossaan viimeistään maaliskuun beetaversiossa ja lopullisen julkaisun on tarkoitus tapahtua touko- tai kesäkuun aikana.

9to5 Google on koonnut listaan toistaiseksi huomatut merkittävät muutokset uudessa Android 16 Developer Preview 1 -versiossa. Wi-Fi-yhteyksien jakaminen QR-koodilla on saanut ulkonäköpäivityksen Material You -muotokielen hengessä. Privacy Dashboard on päivittynyt 7 päivän historialla ja näytön värisäädöt uudella Experimental mode -asetuksella, jonka lisäksi näytön voi sallia menevän vielä nykyistäkin himmeämpään tilaan. Health Connect antaa terveyssovelluksille nyt mahdollisuuden lukea ja kirjoittaa terveystietoja FHIR-formaatissa, kunhan käyttäjä antaa sille erikseen luvan siihen.

Ilmoitusvyöry hiljenee jatkossa automaattisesti, eli jos lyhyessä ajassa tulee merkittävä määrä ilmoituksia, puhelin laskee ilmoitusäänen voimakkuutta ja jättää ilmoitukset näyttämättä kahden minuutin ajan. Ilmoitukset löytyvät luonnollisesti kuitenkin tällöinkin alas vedettävästä ilmoitusvalikosta. Hiljennys ei koske puheluita, hälytyksiä tai tärkeiksi merkittyjä viestejä. Puhelimen äänen voi nyt jakaa Audio sharing -ominaisuudella, mutta se vaatii ainakin tällä haavaa vähintään Pixel 8:n toimiakseen.

Android 16 Developer Preview 1 on saatavilla Pixel 6:lle ja sitä uudemmille Pixel-malleille.

Lähteet: Android Developer Blog, Android, 9to5 Google