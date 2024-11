DeepCoolin 5. sukupolven pumppublokilla varustettujen coolereiden katseenvangitsijana toimiva näyttö osaa näyttää paitsi kokoonpanon tietoja, myös vaikka musiikkiin reagoivan animaation.

Jäähdytystuotteisiin erikoistunut, mutta lonkeronsa muuallekin ulottanut DeepCool on julkaissut uusia AIO-coolereita. Uudet LP240 ja LP360 on varustettu näyttävällä prosessoriblokilla, jonka sisällä on yhtiön 5. sukupolven pumppuratkaisu.

DeepCool LP-sarjan katseenvangitsijana toimii näyttävä RGB-valaistu pumppublokki, jonka keskeltä löytyy 14×14 pikselin matriisinäyttö. DeepCreative-ohjelmistolla hallinnoitava näyttö kykenee näyttämään esimerkiksi prosessorin ja/tai näytönohjaimen käyttöasteet, lämpötilat tai tehonkulutuksen. Mukana on myös musiikkiin reagoiva tila sekä Creative-tila, jossa käyttäjä voi itse määritellä matriisinäytöllä näkyvän kuvan tai 3-ruutuisen animaation.

Prosessoriblokin sisällä pyörii yhtiön 5. sukupolven pumppu, jonka impelleri pyörii parhaimmillaan jopa 3400 RPM:n nopeudella. Jäähdyttimen päässä ilmanvaihdosta huolehtivat puolestaan FD12 ARGB -tuulettimet, jotka yhdessä blokin valaistuksen kanssa pitävät huolta, ettei pelisuoritus jää ainakaan varusteista kiinni. FD12-tuulettimet ovat PWM-ohjattuja ja ne toimivat 600-2400 RPM:n nopeudella. Tuulettimille luvataan maksimissaan 72,04 CFM:n ilmavirta, 3,48 mmH 2 O:n staattinen paine ja alle 38,71 dB(A):n melu. Jäähdytin on varustettu myös yhtiön patentoidulla Anti-Leak-teknologialla, joka tasaa tarpeen mukaan paineet, mikäli kierron sisäinen paine ylittää ympäröivän ilmanpaineen.

DeepCool LP tulee saataville sekä 240 mm:n LP240 että 360 mm:n LP360 -versioina ja ne ovat yhteensopivia AMD:n AM4- ja AM5- sekä Intelin LGA115x-, 1200-, 1700- ja 1851-kantojen kanssa. LP240:n suositushinta on Saksassa 119,99 ja LP360:n 139,99 euroa.

Lähteet: DeepCool, HardwareLuxx