Android XR on suunniteltu yhteistyössä Samsungin kanssa ja se saapuu markkinoille ensimmäisenä Samsungin Project Moohan -koodinimellisissä virtuaalilaseissa.

Googlen Androidista tunnetaan parhaiten luonnollisesti puhelimista, mutta yhtiöllä on myös televisioihin tarkoitettu Android TV, autoihin suunnattu Android Automotive sekä puettavien laitteiden Wear OS. Nyt joukkoon liittyy uusi Android XR.

Kuten nimestäkin nokkelimmat nikkeknattertonit ovat johtopäätelleet, Android XR on suunnattu lisätyn todellisuuden laitteisiin, eli käytännössä äly- ja virtuaalilaseihin. Wear OS:n tapaan Google on kehittänyt uuden käyttöjärjestelmänsä yhteistyössä Samsungin kanssa. Yhtiö alleviivaa myös jatkavansa yhteistyötä Magic Leapin kanssa XR-teknologioiden kehityksessä, vaikka yhtiön mahdollisesta roolista Android XR:ssä ei ole puhetta. Android XR tukee luonnollisesti sille suunniteltuja sovelluksia ja Googlen suosituimmista sovelluksista tulee XR-versiot, mutta myös puhelimille ja taulutietokoneille suunnitellut Android-sovellukset toimivat sellaisenaan.

Android XR tulee ensimmäisenä käyttöön Samsungin Project Moohan -koodinimellisissä virtuaalilaseiissa. Road to VR -sivusto on saanut prototyyppilasit ilmeisesti jo käsiinsä, vaikkei sen tarkkoja rautaominaisuuksia olekaan paljastettu. Sivuston mukaan se on kuitenkin saanut selville, että sen sisällä sykkisi Qualcommin Snapdragon XR2+ Gen 2. Itse laseja sivusto kuvailee Applen Vision Pro- ja Metan Quest-lasien risteytykseksi ja Applen tapaan erillisellä, johdon päässä istuvalla akkupaketilla varustetuiksi. Samsungin kerrotaan alleviivanneen lasien olevan kuitenkin edelleen nimenomaan prototyyppivaiheessa, joten siihen voi tulla muutoksia vielä ennen lopullista mallia.

Käyttöjärjestelmän osalta Road to VR oli ainakin tässä vaiheessa hyvin samoilla linjoilla, kuin itse laseista: se tuntuu Applen visionOS:n ja Metan niin ikään Android-pohjaisen Horizon OS:n risteytykseltä. Kotiruudulla ikonit kelluvat läpinäkyvällä alustalla, mutta itse sovellusikkunat ovat pääosin läpinäkymättömiä. Ikkunoita voi liikutella vapaasti näkökentässä tarttumalla niiden virtuaaliseen reunukseen.

Se, mikä erottaa sekä Googlen että Road to VR:n mukaan Android XR:n kilpailijoista on sen Gemini-tekoälyavustajan Project Astra XR-variantti. Virtuaaliavustaja paitsi kuulee käskyt, myös näkee sekä oikean maailman että virtuaalisisällön jatkuvasti ja osaa sen myötä antaa paremmin kontekstiin sopivia ohjeita tai vastauksia. Geminillä on käytössä myös 10 minuutin jatkuva muisti, jonka lisäksi sen kerrotaan muistavan ”oleellisia yksityiskohtia keskusteluista” pidempäänkin.

Lähteet: Google, Road to VR