Sarjaan kuuluvat sekä ulkonäkö edellä lasisella etupaneelilla koreileva AK5G RGB että ilmavirran sisään metalliverkon läpi kutsuva AK5M RGB.

Jo yli 20 vuoden ikään ehtinyt saksalaisvalmistaja Sharkoon on terästänyt kotelovalikoimaansa uusilla koteloilla. AK5-sarjan kotelot tulevat saataville sekä ulkonäkö edellä menevänä AK5G- että ilmankiertoa suosivana AK5M-mallina.

Sharkoonin AK5 RGB -sarjan kotelot ovat varmasti monien mielestä tervetullut paluu akvaariotrendien maailmasta perinteisempään malliin. ATX-kokoluokan miditorneissa on huomioitu myös uudet BTF-tyyppiset emolevyt, joissa virtaliittimet on siirretty emolevyn selkäpuolelle. AK5G-mallissa kotelon etupaneeli on lasia ja ilmavirta otetaan sivuilta, kun AK5M-versiossa etulasi on korvattu muotoillulla metalliverkolla.

Yhtiö tuo koteloiden mukana myyntiin myös uudet SHARK Lights RGB -tuulettimet, jotka kiinnittävät tietokonetta ihastelevan katsojan huomion kolmeen eri kerrokseen jaetulla RGB-valaistuksellaan. Tuulettimet ovat PWM-ohjattuja ja niille luvataan 500-1700 RPM:n kierrosalueella maksimissaan 89 m3/h ilmavirta, 1,1 mmH 2 O staattinen paine ja 24,8 dB(A):n melu. Ohjattavia RGB-LEDejä on yhteensä 20.

Sharkoon AK5G- ja AK5M-koteloiden tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 466 x 225 x 485 mm, 7 kg

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX (BTF), ATX (BTF)

Levypaikat: 2 x 3,5”, 4 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7

Etupaneelin liitännät: 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.0, 3,5 mm headset-liitäntä

Näytönohjaimen maksipituus: 410 mm (yli 260 mm vaikuttaa jäähdytinyhteensopivuuteen)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Virtalähdetuki: ATX, max 235 mm pitkä

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120 mm (esiasennettuna 3 x SHARK Lights RGB) Kyljessä 2 x 120 / 140 mm Takana 1 x 120 mm (esiasennettuna SHARK Lights RGB) Katossa 3 x 120 mm / 2 x 140 mm) Pohjassa 2 x 120 mm

Jäähdytintuki Edessä 360 mm Kyljessä 240 tai 280 mm Katossa 360 tai 280 mm



Sekä AK5G RGB että AK5M RGB ovat saatavilla välittömästi mustana ja valkoisena versiona ja niiden suositushinnaksi on ilmoitettu 89,90 euroa. SHARK Lights RGB PWM -tuulettimet tulevat myyntiin myös erikseen 9,90 euron suositushintaan.

Lähde: Lehdistömateriaalit (sähköposti)