Google julkaisi uusia ominaisuuksia kaikille Android-käyttäjille

Uusiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi Messages-sovelluksen chatin päästä päähän -salaus, maanjäristysvaroitukset sekä Android Auton paranneltu kustomoitavuus.

Google on julkaissut blogissaan joukon uusia ominaisuuksia Android-käyttöjärjestelmään. Ominaisuudet tulevat saataville kaikilla Android-puhelimilla, eivätkä ne ole Pixel-yksinoikeuksia, kuten reilu viikko sitten julkistetut uudet ominaisuudet.

Messages-sovellus on saanut taatusti tervetulleen yksityisyydensuojaominaisuuden end-to-end-salauksen muodossa. Ominaisuus tulee käyttöön kahden käyttäjän välisissä viestiketjuissa, kunhan sovelluksen Chat-ominaisuus on otettu käyttöön. Messages-sovellus sai lisäksi uuden Suosikit-ominaisuuden, jolla on helppo merkitä tärkeitä viestejä viestiketjuista löydettäväksi tarpeen tullen nopeasti myöhemmin.

Toinen uusi ominaisuus ei ole kenties Suomessa niin oleellinen, mutta maanjäristysvyöhykkeillä asuvat ovat taatusti iloisia uudesta Android Earthquake Alerts System -järjestelmästä, joka varottaa järistyksistä ennakkoon. Ominaisuuden pitäisi Googlen mukaan tulla käyttöön ympäri maailman ja Android-puhelinten luovan maailman laajimman maanjäristysten tunnistusverkon uhraamatta käyttäjän yksityisyyttä.

Yhdysvalloissa ominaisuus toimii tällä hetkellä ShakeAlert-järjestelmän varassa Kaliforniassa ja Oregonissa sekä lähitulevaisuudessa Washingtonissa, mutta järjestelmistä muun maailman varoitusten takana ei ole tässä vaiheessa tietoa. Maailmalla ominaisuus on ollut aiemmin saatavilla Uudessa-Seelannissa ja Kreikassa ja nyt palvelu laajenee Turkkiin, Filippiineille, Kazakstaniin, Kirgisiaan, Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin. Ominaisuutta laajennetaan nyt aktiivisesti priorisoimalla vaaravyöhykkeillä olevia maita.

Googlen Voice Access -ominaisuus on päivitetty puolestaan beetatason katseentunnistuksella. Ominaisuuden avulla puheentunnistuksen pitäisi käynnistyä vain, kun käyttäjä myös katsoo puhelintaan. Voice Access on tarkoitettu puhelimen hallintaan ja navigointiin äänen avulla eikä sitä tule sekoittaa Googlen virtuaaliassitenttiin. Android Auton tuorein päivitys puolestaan antaa käyttäjälle laajemmat kustomointimahdollisuudet sekä manuaalisen hallinnan Dark Mode -tilan käytölle.

