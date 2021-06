Motorola on ulkoistanut defyn valmistuksen Bullittille, joka tunnetaan muun muassa CAT-älypuhelinten valmistajana.

Motorola on tänään julkaissut uuden rankempiakin olosuhteita kestävän defy-älypuhelimen. Puhelimen on Motorolalle valmistanut Bullitt Group, joka tunnetaan muun muassa CAT-älypuhelinten valmistajana.

Motorola defy tarjoaa IP68-sertifikaatin ja puhelimen luvataan kestävän vettä 1,5 metrin syvyydessä 35 minuutin ajan. Iskunkestävyyden osalta Motorola kertoo defyn kestävän pudotuksen jopa 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi puhelimella on MIL SPEC 810H -sotilasstandardin sertifikaatti äärilämpötiloille (-30 c – +75 c), tärinöille ja iskuille. defyn voi myös pestä saippualla ja desinfiointiaineilla.

Puhelimen suorituskyvystä huolehtii Qualcommin Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 4 Gt RAM-muistia. Akulla on kokoa 5000 mAh ja Motorola lupailee laitteen kestävän kaksi päivää käyttöä yhdellä latauksella. Takakannesta löytyvä kolmoiskamerajärjestelmä luottaa 48 megapikselin pääkameraan, 2 megapikselin makrokameraan ja 2 megapikselin syvyystietokameraan.

Motorola defyn tekniset tiedot:

Ulkomitat 169,8 x 78,2 x 10,9 mm

Paino: 232 grammaa

Rakenne: Näytön suojana Gorilla Glass Victus, IP68 ja MIL SPEC 810H -sertifikaatit

Näyttö: 6,5”, 1600 x 720 -resoluutio, 20:9-kuvasuhde

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f1.8 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera

8 megapikselin etukamera

3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija

5000 mAh:n akku, 20 watin TurboPower-lataus

Android 10 -käyttöjärjestelmä (Päivitettävissä Android 11:een)

Motorola defy tulee Suomessa myyntiin lähiviikkojen aikana 329 euron suositushintaan mustana ja Forged Green -vihreänä.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote