Biometriseen tunnistukseen tai itse asetettuun PIN-koodiin perustuva Passkey-kirjautuminen on monille jo tuttua Apple ID:n ja Microsoft Hellon myötä.

Google on ilmoittanut ottaneensa käyttöön Passkeys-kirjautumisen Google-tileille. Passkeys on FIDO Alliancen ajama salasanaton tietoturvallinen kirjautumistapa.

Google Accountsiin on lisätty tuki passkey-kirjautumiselle. Käytännössä ominaisuus mahdollistaa Apple ID:n ja Microsoft Hellon tapaan kirjautumisen salasanan sijasta biometrisillä tunnisteilla tai PIN-koodilla. Passkey-tuki ei korvaa vanhoja kirjautumistapoja vaan tulee yhdeksi vaihtoehdoksi niiden rinnalle.

Tuki ominaisuudelle on sikäli erityisen merkittävä, että suurimmalla osalla maailmaa on taskussa Android-puhelin, jossa käytetään Googlen tiliä. Android-laitteet luovat automaattisesti passkeyn, kun käyttäjä kirjautuu puhelimella Google-tilille, mutta itse ominaisuus on otettava erikseen käyttöön Googlen tiliasetuksista (g.co/passkeys).

