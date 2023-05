Video: Testissä Asus ROG Azoth -pelinäppäimistö

Asuksen uusi ROG Azoth on ottannut vaikutteita custom-näppäimistöjen maailmasta.

Asuksen uusi 250 euron hintainen ROG Azoth -pelinäppäimistö on 75 % kokoinen ja varustettu runsailla ominaisuuksilla, kuten yhtiön omilla tehdasrasvatuilla ROG NX -kytkimillä, kaksoisruiskuvaletuilla PBT-näppäinhatuilla ja hotswap-piirilevyllä eli käyttöön saa vaihdettua haluamansa kytkimet, kunhan huomioi north facing -piirilevyn eli kytkin asennetaan tavallisesta poiketen ylösalaisin ja piirilevyllä pintaliitos-LED on sijoitettu yläosaan.

Tuntumaa ja äänimaailmaa on optimoitu asentamalla kytkinten asennuslevy silikonitiivisteiden väliin joka antaa kirjottaessa joustavuuden tuntua, sen alla on 3,5 millimetrin silikonimatto, piirilevyn alla on Poron-vaahtomuovi ja alla pohjassa on vielä toinen silikonimatto. Välilyönnin, enterin ja backspacen vakauttimet on rasvattu ja välilyönnissä on vielä ylimääräiset pehmusteet parantamaan tuntumaa ja ääntä.

Langattoman näppäimistön akkukestoksi ilmoitetaan RGB-valaistus ja OLED-näyttö käytössä 62 tuntia, mutta molemmat pois päältä jopa 2000 tuntia eli 83 päivää.

Videolla käydään näppäimistön ominaisuudet läpi ja testataan kirjoittamista käytännössä.

