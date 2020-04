Huhujen mukaan Google on suunnitellut järjestelmäpiirinsä yhteistyössä Samsungin kanssa.

Vaikka Google on kehittänyt myös omia prosessoreitaan, ovat sen älypuhelimet ja kannettavat Qualcommin järjestelmäpiireillä varustettuja. Pian tähän saattaa olla tulossa muutos.

Nettiin on eksynyt epämääräisempiä huhuja asiasta myös aiemmin, mutta nyt Axios-sivusto on kertonut tulevasta sirusta enemmän omiin lähteisiinsä perustuen. Sivuston mukaan Googlen järjestelmäpiirin koodinimi on Whitechapel.

Whitechapelin kerrotaan olevan 8-ytiminen ARM-prosessori, joka olisi suunniteltu yhteistyössä Samsungin kanssa valmistettavaksi sen 5 nanometrin valmistusprosessilla. Lisäksi järjestelmäpiiriltä kerrotaan löytyvän nimenomaan Googlen koneoppimisteknologioille optimoitu tekoälykiihdytin.

Googlen kerrotaan saaneen hiljattain käsiinsä ensimmäiset toimivat prototyypit ja niiden tulevan puhelimiin jo mahdollisesti ensi vuonna. Myöhempien kehitysversioiden puolestaan uskotaan löytyvän tulevaisuuden Chromebookeista.

Lähde: 9to5Google, Axios