Uudessa Pixel Watch -sukupolvessa on pysynyt paljon samana, mutta muistikriisin huomioiden erikoisesti Google on tuplannut kellon tallennustilan.

Googlen odotetaan julkaisevan ensi viikolla uudet Pixel-puhelimet sekä seuraavan sukupolven Pixel Watch -älykellon. Siinä missä eläköitymisestäänkin jo vihjannut Evan ’Evleaks’ Blass keskittyi vuotamaan materiaalia tulevista puhelimista, otti Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer asiakseen julkaista tietoja Pixel Watch 5:stä.

Google Pixel Watch 5 tulee saataville tuttuun tapaan kahdessa koossa: 41 ja 45 mm. Uudesta sukupolvesta huolimatta kellossa on muotokielen lisäksi paljon muutakin tuttua. Pixel Watch 5:ssä käytetään viime sukupolvesta tuttua Actua 360 -näyttöä Gorilla Glass -suojalasilla ja järjestelmäpiirinä on pysynyt Qualcommin Snapdragon Wear W5 Gen 2. Näin tekoälybuumin aiheuttaman muistikriisin keskellä hieman erikoisesti kellojen tallennustila on kuitenkin kaksinkertaistettu 32 Gt:stä 64 gigatavuun. Gemini Intelligence on luonnollisesti vahvasti läsnä myös uutuuskelloissa.

Markkinointimateriaalien mukaan uudessa Watchissa on yhtiön tähän mennessä täydellisimmät terveydenseurantaominaisuudet, joihin lukeutuu myös entistä parempi unen seuranta. Kello kertoo aamulla heräämisen jälkeen käyttäjän unen pituuden ja pisteytyksen sekä muita päivän kannalta oleellisia tietoja, kuten sen hetkisen sään, raportin yleisestä hyvinvoinnista sekä valmiudesta uuteen päivään. Sen luvataan olevan myös markkinoiden ainut kello, joka kykenee tunnistamaan sykkeen pysähtymisen ja kutsumaan itsenäisesti apua käyttäjälleen.

Google on päätynyt kasvattamaan sekä 41 että 45 mm:n mallien akkuja aavistuksen, mutta erot nimelliskapasiteeteissa viime sukupolveen ovat vaivaiset 2 % kellon koosta riippumatta. Pixel Watch 5:lle luvataan 41 mm:n koossa parhaimmillaan 30 ja 45 mm:n koossa parhaimmillaan 40 tunnin toiminta-aikaa yhdellä latauksella; akkujen kasvatus ei ole parantanut akkukestoa. Kellot on suojattu nesteiltä ja pölyiltä IP68-sertifioidusti ja sukelluskestävyyttä luvataan 5ATM:n mukaisesti.

Pixel Watch 5 tulee saataville neljässä värissä, joskin viimeinen nelikosta tulee saataville vain 41 mm:n versiossa: Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite ja Champagne Gold. Vuodon mukaan 41 mm:n Pixel Watch on hinnoiteltu Euroopassa Wi-Fi-versiona 419 ja LTE-versiona 519 euroon. 45 mm:n version hinnat ovat 449 euroa Wi-Fille ja 549 euroa LTE:lle.

Lähde: GSMArena