Uusi Pixel 11 -sukupolvi ei tarjoa juurikaan yllätyksiä, ellei sitten Pixel Glow RGB LED -ilmoitusvaloa Pro-malleissa laske sellaiseksi.

Google julkaisee uuden sukupolven Pixel-puhelimet ensi viikolla ja samaan yhteyteen odotellaan myös uuden sukupolven Pixel Watch -kelloa. Viimeisen viikon aikana nettiin on vuotanut tulevan malliston lehdistömateriaaleja tutuista lähteistä.

Vaikka luottovuotaja Evan ’Evleaks’ Blass ilmoitti toukokuussa lopettavansa puhelinvuotojen uutisoimisen viestipalvelu X:ssä. Täysin poissa vuotojen parista Evleaks ei ole kuitenkaan saanut pysyttyä, vaan kuun vaihteen alla hän julkaisi Substackissa ensin tulevan Pixel 11 Pro Foldin ja heti perään Pixel 11:n ja myöhemmin myös Pixel 11 Pron lehdistömateriaaleja.

Pixel 11 Pro Foldin lehdistömateriaalien vuoto ei paljasta puhelimesta isoja yllätyksiä. Puhelimen ulkonäkö on ollut jo pitkään tiedossa, eikä se eroa merkittävästi edeltäjästään. Ennakkotietojen mukaan kenties suurimmaksi eroksi jääkin 0,7 millimetrin laihtuminen; Pixel 11 Pro Fold tulee ennakkotietojen perusteella olemaan avattuna 4,8 ja kiinni taitettuna 10,1 mm paksu, kun 10 Pro Fold oli avattuna 5,2 ja suljettuna 10,8 mm. Yksi markkinointikuvista varmistaa, että sisänäytön koko on pysynyt 8 tuumassa ja toisessa näkyy Gemini Intelligence -tekoälyn olevan merkittävässä roolissa tulevan puhelimen markkinointia. Lisäksi kuvissa näkyy Pixel Glow RGB LED -ilmoitusvalo, joka on integroitu osaksi salamaa.

Pixel 11:n lehdistökuvat jatkavat hyvin pitkälti samaa linjaa: Gemini Intelligence on läsnä vahvasti ja puhelimen muotokieli on pysynyt käytännössä ennallaan. Markkinointimateriaaleissa esitellään lisäksi jopa 30-kertaista zoomia, joka tosin lienee digitaalinen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana muihin Pixel 11 -malleihin verrattuna perusmallissa ei ilmeisesti tule olemaan Pixel Glow RGB LED -ilmoitusvaloa, sillä salama on kaikissa lehdistökuvissa puhtaan valkoinen.

Pixel 11 Pron markkinointimateriaaleista ei löydy sen kummempia yllätyksiä. Gemini Intelligence on nostettu parrasvaloihin ja kuvissa näkyy Pixel Glow RGB LED -ilmoitusvalo. Jokin puhelimen kameroista yltää mainoskuvan mukaan jopa 120-kertaiseen zoomiin, mutta tässäkin tapauksessa kyse lienee digitaalisesta zoomista. Kuvasarjassa esiintyy myös tuleva Tensor G6 -järjestelmäpiiri, mutta se ei kerro mitään piirin ominaisuuksista.

Lähteet: GSMArena (1), (2), (3)