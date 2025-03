Vuotokuvien mukaan siinä missä Pixel 9a poikkeaa selvästi edeltäjästään, Pixel 10, 10 Pro ja 10 Pro XL ovat ulkonäöltään käytännössä identtisiä 9-sukupolven verrokkiensa kanssa.

Harvat asiat vuotavat yhtä varmasti julki ennakkoon, kuin tiedot tulevista puhelimista. Tällä kertaa vuotojen kohteena on paitsi Googlen Pixel 9a virallisten markkinointimateriaalien muodossa, myös yhtiön seuraavan sukupolven Pixel 10 -puhelimet.

Evan ’Evleaks’ Blass on julkaissut X:ssä joukon kuvia Googlen virallisista markkinointimateriaaleista tulevalle Pixel 9a -puhelimelle. Silmiinpistävin muutos tulevassa puhelimessa edeltäjiin nähden on kameravisiirin katoaminen täysin; tällä kertaa kaksoistakakamera kohoaa vain aavistuksen takakuoresta ja salama on upotettu niiden viereen samalle tasolle takakuoren kanssa.

Google Pixel 9a:n julkaisun odotetaan tapahtuvan 19. maaliskuuta ja sen odotetaan rakentuvan 6,3-tuumaisen OLED-näytön ympärille. Puhelimen sisällä odotetaan sykkivän Googlen Tensor G4 -järjestelmäpiirin, jolle virtaa antaa 5100 mAh:n akku.

Pixel 9a tulee vuodon mukaan saataville neljässä värissä: musta Obisidian, valkoinen Porcelain, pinkki Peony ja liila Iris. Vuodetuissa markkinointimateriaaleissa esiintyy myös luonnollisesti Googlen Gemini-tekoälyavustaja, joka osaa kuvien perusteella toimia yhteistyössä ainakin Mapsin, kalenterin ja YouTuben kanssa.

Google Pixel 10 -vuotojen takaa löytyvät puolestaan Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer ja Android Headlines CAD-tiedostoihin perustuvissa renderöinneissä nähdään ulkonäöltään käytännössä muuttumaton kolmikko. Pixel 10:n merkittävin uudistus lienee kameravisiiriin ilmestynyt kolmas sensori, millä erotettiin vielä 9-sukupolvessa perus- ja Pro-mallit toisistaan. Sekä perusmallin että Pron kerrotaan olevan muotokielen lisäksi myös mitoiltaan muuttumattomia, pois lukien todennäköisesti pyöristysvirheen piikkiin menevä 0,1 mm lisäys paksuuteen kummassakin. Pixel 10 Pro XL noudattaa samaa kaavaa ulkonäkönsä suhteen, mutta mittojen osalta sen kerrotaan olevan 0,1 mm lyhyempi, kuin 9 Pro XL. Myös tässä tapauksessa kyse voi olla kuitenkin pyöristysvirheestä.

Pixel 10 -sukupolven suurimmaksi mullistukseksi odotetaan sen uutta Tensor G5 -järjestelmäpiiriä, joka olisi siirtynyt valmistettavaksi Samsungilta TSMC:lle. Huhujen mukaan Samsung on hylätty myös modeemin valmistajana ja tilalla olisi MediaTekin vielä julkaisematon T900-modeemi.

Lähteet: GSMArena (1), (2), Android Headlines (1), (2), (3)