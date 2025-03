Toimistokäyttöön suunnattujen näyttöjen ionisoiva ilmanpuhdistin lupaa poistaa kolmessa tunnissa 90 % ilman haitallisista partikkeleista kuutiometrin alueelta.

Näyttömarkkinoilla nähdään harvoin merkittäviä uusia ominaisuuksia paneelitekniikan ulkopuolella. Asus on kuitenkin nähnyt markkinaraon ilmanpuhdistimelle näytön yhteydessä ja julkaissut VU Air Ionizer -sarjan näytöt kolmessa koossa.

Asus VU Air Ionizer -sarjan näytöt tulevat saataville kolmessa koossa, 24-tuumaisena VU249HFI-W:nä, 27-tuumaisena VU279HFI-W:nä ja 34-tuumaisena VU34WCIP-W:nä. Näyttöjen ilmanpuhdistin on suunniteltu siten, että se puhdistaa ilmaa nimenomaan käyttäjän edestä ja poistavan yhden kuutiometrin alueelta ilmasta 90 % erilaisista partikkeleista kuten siitepölystä, hajuista ja allergeeneistä vain kolmen tunnin käytöllä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa lisäsiivoamisen tarvetta, sillä ionisoivassa ilmanpuhdistimessa ei ole suodatinta, mikä tarkoittaa ilmasta poistuvien partikkelien löytyvän pian ympäröiviltä pinnoilta.

VU Air Ionizer -näytöt on suunnattu toimistokäyttöön ja ne tarjoavat SmoothMotion-teknologian kautta 100 hertsin virkistystaajuuden ja 1 millisekunnin MPRT-vasteajan. 24- ja 27-tuumaisissa näytöissä on käytössä FullHD-resoluution IPS-paneelit ja 34-tuumaisessa 3440×1440-resoluution ultrawide-luokan VA-paneeli. Kaikille kolmelle paneelille luvataan sama 178° katselukulmat. VU34WCIP-W on kolmikon ainut, joka tukee HDR10-standardia, vaikkei senkään kirkkaus yllä DisplayHDR-standardiin. Näyttöliittimien saralla 24- ja 27-tuumaisissa näytöissä on kaksi HDMI 1.4 -liitäntää, kun 34-tuumaisesta löytyy yksi HDMI 2.0, yksi DisplayPort 1.4 ja yksi USB-C DisplayPort AltMode -tuella.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Asus on panostanut paketoinnissaan myös ekologisuuteen uudelleen käytettävyyden suhteen. VU249HFI-W:n ja VU279HFI-W:n paketista saa taiteltua pidikkeen puhelimelle, laatikon tilpehöörille sekä kansion papereille. VU34WCIP-W:n kookkaammasta paketoinnista riittää lisäksi materiaalia myös kannettavan telineeksi.

Yhtiön lehdistötiedotteess ei valitettavasti mainita näyttöjen hintoja.

Lähde: Asus