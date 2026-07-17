Reddit-käyttäjän luoma "Steam-pelikasetti" on 2,5" SATA-SSD-asema 3D-tulostetuissa kuorissa, joka asetettuna lukijaan käynnistää asemalle asennetun Steam-pelin automaattisesti.

Fyysisten pelien tulevaisuus on ollut yksi viime aikojen kuumimmista puheenaiheista Sonyn ilmoitettua lopettavansa niiden tuotannon PlayStation-konsoleille. PC-puolella fyysiset pelit ovat valitettavasti käytännössä mennyttä aikaa, mutta eräs Reddit-käyttäjä on keksinyt oman hauskan tapansa tuoda fyysisyys takaisin PC-pelaamiseen.

Redditin PCMasterRace-kanavan käyttäjä Jibril-sama on tuonut fyysisyyden takaisin PC-pelaamiseen ja nimenomaisesti Steamiin luomalla oman pelikasettijärjestelmänsä. Jibril-sama on hankkinut joukon SATA-väyläisiä 2,5” SSD-asemia ja 3D-tulostanut niille sopivat kuoret sekä tietenkin luonut etiketit.

Kullakin SSD-asemalla on yksi peli, joka käynnistyy automaattisesti kun ”pelikasetti” asetetaan SATA-telakkaan. Järjestelmä on toteutettu Linuxissa käyttäen hyväksi yksinkertaisia scriptejä ja Steam URL -protokollaa. Linux tunnistaa telakkaan asetetaan peli-SSD ja suorittaa siltä löytyvän scriptin, joka avaa pelin sivun Steamissa ja käynnistää sen automaattisesti.

Projekti on periaatteessa kenen tahansa toteutettavissa. Muistikriisi on nostanut uusien ja käytettyjenkin modernien SSD-asemien hinnat taivaisiin, mutta pieniä ja vanhoja käytettyjä SATA-SSD-asemia saattaa hyvinkin löytyä edelleen edulliseen hintaan. SATA-väyläinen ja hidaskin SSD-asema on riittävän nopea useimmille peleille. SATA-telakoita on markkinoilla muutamilla kympeillä ja Jibril-sama on julkaissut projektinsa 3D-tiedostot MakerWorldissä ja koodin GitHubissa.

Lähde: Tom’s Hardware, Reddit