HMD Global kertoo luopuvansa ainakin toistaiseksi lippulaivapuhelinten markkinoista

HMD Globalilta on nähty viimeksi markkinoiden kärkeen suunnattu Nokia-älypuhelin vuonna 2019, kun markkinoille saapui Nokia 9 Lightin kanssa yhteistyössä suunnitellulla kamerajärjestelmällään. Sen jälkeen huhuissa on odotettu vuoron perään niin Nokia 9.1:tä kuin myös Nokia 9.2:ta ja 9.3:akin, mutta mitään näistä ei olla markkinoilla lopulta nähty. Nyt haaveet huippumallin seuraajasta voi myös virallisesti haudata, sillä HMD Global on ilmoittanut, ettei yrityksellä ole enää suunnitelmissa tuottaa laitteita kyseiseen hintasegmenttiin.

HMD Globalin markkinointijohtaja Adam Ferguson on kertonut Android Authoritylle, ettei yrityksen toiminnan kannalta ole tällä hetkellä järkevää tehdä 800 dollarin hintaista puhelinta. Sen sijaan HMD Global keskittyy valmistamaan hyviä edullisemman pään ja keskihintaluokan laitteita ja yrityksen tavoitteena on nousta Yhdysvaltojen markkinajohtajaksi prepaid-puhelimissa, eli älypuhelimissa, jotka myydään kertamaksulla prepaid-liittymän kera.

Edullisempiin puhelimiin keskittyminen vaikuttaisi kuitenkin selvästi toimineen HMD Globalille, sillä yrityksen liiketoiminta on ollut voitollista viime vuoden kolmannesta neljänneksestä asti ja viimeinen neljännes puolestaan oli tuottoisin koko yrityksen historian aikana. Yritys on siis onnistunut saamaan voittojaan ylöspäin, vaikka älypuhelinten toimitusmäärät olivatkin viime vuoden lopulla edelleen alhaisempia kuin yrityksen alkuaikoina vuonna 2018.

