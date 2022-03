AMD julkaisi Ryzen Threadripper 5000 WX -sarjan prosessorit

AMD:n mukaan Ryzen Threadripper Pro 5995WX -huippumalli peittoaa jopa kaksi Intelin Xeon Platinum 8280 -prosessoria Xeon W-3000 -sarjan työasemaprosessoreista puhumattakaan.

AMD on julkaissut tänään kauan odotetut Zen 3 -sukupolven Threadripper-prosessorit. Uusi Ryzen Threadripper Pro 5000 WX -sarja tarjoaa yhtiön mukaan jopa kaksinkertaista suorituskykyä per watti kilpailijoihin verrattuna.

Threadripper Pro 5000 -sarja tarjoaa käytännössä juuri sitä, mitä ennakkoon tiedettiin odottaa. Prosessoriytimiä on edelleen maksimissaan 64 ja niiden tukena on samat 256 Mt L3-välimuistia, kuin viime sukupolvessakin, mutta ydinten arkkitehtuuri on päivittynyt Zen 3:een, minkä myötä välimuisti on jaettu nyt 32 Mt:n lohkoihin per 8 ytimen CCX, kun aiemmin lohkot olivat 16 Mt per 4 ytimen CCX.

AMD on onnistunut nostamaan prosessoriydinten Boost-kellotaajuuden nyt 4,5 GHz:iin kaikissa malleissa, kun 3000-sarjassa Boost-kellotaajuudet olivat mallista riippuen 4,2 tai 4,3 GHz. Myös peruskellotaajuudet ovat nousseet 100 MHz lukuun ottamatta huippumalli 5995WX:ää, jossa peruskellotaajuus on samat 2,7 GHz kuin 3995WX:ssäkin. Löydät prosessoreiden ydintiedot yllä olevista dioista.

Suorituskykytesteihin AMD on valinnut vastaavilla ydinmäärillä varustetut Xeon W-3000-sarjan mallit, joskin huippumalleissa Intelillä on maksimissaan 38 ydintä AMD:n 64:ää vastaan. Tämän vuoksi AMD ajoi 5995WX:llä testejä myös kahta Xeon Platinum 8280 -prosessoria vastaan. AMD:n omien testien mukaan Threadripper 5000 -sarjan mallit peittoavat Intelin vastineet testissä kuin testissä eron vaihdellessa reilusta 10 prosentista jopa kaksinkertaiseen suorituskykyyn asti. Kahden Xeon Platinum 8280:n ja 5995WX:n taistossa ero on testistä riippuen 14-95% Threadripperin hyväksi.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit