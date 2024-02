Uusi Magic6 Pro tarjoaa huippukirkkaan näytön, uudistetun 180 megapikselin telekameran sekä entistä suuremman akun.

Honor on lanseerannut tänään MWC-messujen ennakkotilaisuudessa Barcelonassa Magic6 Pro -älypuhelimensa kansainvälisille markkinoille. Magic6-mallisto näki päivänvalon jo aiemmin tammikuussa Kiinan markkinoilla, mutta täkäläisille markkinoille saataville tulee ainoastaan edistyneempi Pro-malli (sekä jo aiemmin Suomessa myyntiin tullut Lite-malli).

Näytön läpimitta on pysynyt 6,8-tuumaisena, mutta resoluutiota on viilailtu muutaman kymmenen pikseliä suuntaansa. Suurin parannus on tapahtunut pistemäisessä maksimikirkkaudessa, jonka osalta näyttö yltää nyt huimaan 5000 nitiin. Honor on myös toteuttanut matalien kirkkaustasojen PWM-himmennyksen mahdollisimman vähän silmiä rasittavalla erittäin korkealla 4320 hertsin taajuudella.

Laitteen suorituskyvystä huolehtii monen muun tämän vuoden lippulaivapuhelimen tapaan Snapdragon 8 gen 3 -järjestelmäpiiri, jonka kaverina on Suomen markkinoilla 12 gigatavua RAM-muistia sekä puoli teraa tallennustilaa. Yhteyspuolella on tuettuna WiFi:n tuorein 7-versio.

Honor kutsuu Magic6 Pron kolmoistakakameraa Falcon Camera -nimellä. Pyöreään kamerakehykseen on aseteltuna 50 megapikselin pääkamera muuttuvalla f1.4-f2.0 aukkosuhteella, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä uusi 180 megapikselin periskooppitelekamera, jonka optinen polttoväli on 2,5-kertainen pääkameraan nähden, mutta sensorirajaus mahdollistaa myös 5x-zoomauksen. Honor mainostaa telekameran sopivan hyvin liikkuvien kohteiden kuvaamiseen sekä hämäräolosuhteisiin.

Akun kapasiteettia on kasvatettu 500 mAh edeltäjämalliin nähden ja perustuu nyt toisen sukupolven pii-hiilianoditekniikkaan. Honorin mukaan käytetty tekniikka soveltuu hyvin käyttöön myös alhaisissa lämpötiloissa. Akku tukee 80 watin johdollista pikalatausta (0-100 % 40 min) sekä 66 watin langatonta pikalatausta. Lataustehojen saavuttamiseksi on hankittava Honorin erilliset pikalaturit.

Ohjelmistopuolella käytössä on Android 14 -pohjainen MagicOS 8.0 -käyttöliittymä, jonka Honor kertoo varustaneensa järjestelmätason tekoälyominaisuuksilla sekä laajalla laitteessa ajettavalla MagicML-kielimallilla. Honorin mukaan uusi käyttöliittymä osaa ennakoida käyttäjän aikomuksia ja tarpeita tulkitsemalla tekstiä, kuvia, kosketuksia ja katsetta.

Tästä esimerkkinä on uusi Magic Portal -ominaisuus, joka tarjoaa tilannekohtaisia pikavalintoja toiminnoista ja sovelluksista automaattisesti käyttötilanteiden mukaan. Puhelin osaa esimerkiksi tunnistaa osoitteen viestinvaihdon seasta ja tarjota käyttäjälle suoraa pääsyä Google Mapsiin. Uutta on myös näytön kamera-aukon ympärille asemoitu laajennettava Magic Capsule -ilmoitusalue, joka on lainannut ideansa suoraan Applen Dynamic Islandilta. Päivitystukea on parannettu viime vuodesta ja tarjolla on nyt neljä Android-versiopäivitystä.

Honor Magic6 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

Paino: 225 grammaa

6,8” LTPO OLED -näyttö 2800 x 1280 -resoluutio (453 PPI), 19,7:9 adaptiivinen 1-120 Hz virkistystaajuus 10 bit, HDR10+, Dolby Vision 1600 nit maksimikirkkaus, 5000 nit pistemäinen maksimikirkkaus 4320 Hz PWM-himmennys

Nanocrystal Shield -suojalasi, alumiinirunko, IP68-suojaus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G NR, Dual nano-SIM

Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LDAC, AptX, AptX HD), Wi-Fi 7, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,3″), f1.4-f2.0, OIS, 23 mm 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, 122° kuvakulma, 13 mm, AF 180 megapikselin telekamera (1/1,49″; 0,6 um), f2.6, OIS, 2,5x zoom, 68 mm kinovastaava

50 megapikselin etukamera, f2.0, 22 mm, AF + 3D-syvyyskamera

5600 mAh:n 2. sukupolven pii-hiiliakku, E1-akunhallintapiiri 80 watin langallinen pikalataus 66 watin langaton pikalataus

USB-C 3.2 gen 1, Displayport 1.2

Android 14, MagicOS 8.0 Päivityslupaus: 4 Android-versiopäivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor Magic6 Pro tulee Suomessa myyntiin verkossa 11. maaliskuuta ja jälleenmyyjien kivijalkamyymälöihin 21. maaliskuuta 1299 euron suositushintaan. Suomessa myytävä muistivariantti on 12 & 512 Gt – värivaihtoehtoja ovat musta (lasikuori) ja vaalean vihreä (silikoni-nahkajäljitelmäkuori). 11. maaliskuuta – 28. huhtikuuta välisenä aikana ostajat saavat kaupanpäällisiksi Honor Pad X9 LTE -taulutietokoneen sekä 100 watin SuperCharge-pikalaturin.

Honor esitteli samassa tilaisuudessa myös MagicBook Pro 16 -kannettavan, 12,1-tuumaisen Pad 9 -taulutietokoneen sekä lanseerasi virallisesti Magic V2 RSR -älypuhelimen, joka tulee myyntiin myös Suomessa. Yritys esittelee messuilla myös Magic6 Pron RSR Porsche Design -versiota, mutta sen saatavuudesta ei kerrottu vielä tarkemmin.

Lähde: sähköpostitiedote