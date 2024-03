Puhelimet ovat läheistä sukua jo julkaistulle Pro-mallille, mutta pinnan alta paljastuu lopulta enemmänkin pieniä eroavaisuuksia. Epävarmaksi jää kuitenkin saadaanko puhelimia Suomeen vai ei.

Honor kiusoitteli reilu viikko sitten tulevan Magic6 Ultimate Edition -puhelimen tulevalla julkaisulla. Nyt pulla on saatu ulos uunista ja samassa rytäkässä maailmalle pyllähti myös Porsche Edition Magic6 RSR.

Honor Magic6 Ultimate Edition ja Porsche Edition Magic6 RSR ovat käytännössä yhtä puusta veistettyjä, mutta päälle on puettu eri vaatteet. Muitakin eroja kuitenkin on, jos oikein tarkkaan katsoo. Kaksikko on myös erittäin läheistä sukua aiemmin julkaistulle Magic6 Pro -mallille. Sisältä löytyy tuttua lippulaivarautaa, eli Snapdragon 8 Gen 3, jonka tukena on Ultimatessa 16 ja Porschessa 24 Gt muistia. Tallennustilaa saa Ultimateen 512 tai 1024 Gt, kun Porschessa se on aina 1 Tt.

Ulkonäön puolesta puhelimet eroavat lähes identtisestä raudasta huolimatta enemmän kuin joidenkin kilpailijoiden malliston ääripäät toisistaan. Pro-mallin pyöreä kamerakehys on vaihtunut Ultimaten tyyliteltyyn neliöön, joka samalla jakaa metallisten evien avulla keinonahkaisen takakannen kahtia, KUN Porsche Designin takaa katsojaa tervehtii heksan sisään piilotetut kamerat ja kehyksen alakärjestä alas lähtevä, takakannen alaosan kahtia jakava evä.

Seuraavat erot löytyvät näytöistä. Kaikissa on käytössä 6,8” 10-bittinen 2800×1280 pikselin ja 120 Hz:n LTPO OLED 5000 nitin piikkikirkkaudella. Ultimatessa ja Porsche Editionissa on mukana uutena tuki Dolby Visionille, jonka lisäksi Porschessa on väännetty HBM-tilan maksimikirkkaus 200 nitiä muita korkeammalle 1800 nitiin. Myös näyttöä peittävät lasit poikkeavat toisistaan: vanhemmassa Prossa on Jurhino Glass, Ultimatessa King Kong Rhinoceros ja Porschessa NanoCrystal Shield.

Kamerapuolelle uutuuskaksikko on saanut laserpohjaisen automaattitarkennuksen tilalle LiDARin, jonka lisäksi kameraan on lisätty tuki elokuvista tutulle 24 FPS:n ruudunpäivitysnopeudelle. Käytännössä viimeiseksi eroksi jää akun materiaali, joka on Ultimatessa Li-Po ja Porschessa Si-Ca. Kapasiteetti on kuitenkin molemmissa sama 5600 mAh.

Honorin edustajan mukaan uusia ”erikoismalleja” pyritään saamaan pieni erä myös Suomen markkinoille, mutta tästä ei ole vielä täyttä varmuutta.

Lähde: GSMArena