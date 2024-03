Snapdragon 8s Gen 3 toimii samoilla ytimillä kuin Snapdragon 8 Gen 3:kin, mutta hieman matalammilla kellotaajuuksilla. Lisäksi sen grafiikkasuoritin ja video-ominaisuudet ovat astetta heikommat.

Yhdysvaltalainen elektroniikkajätti Qualcomm on julkistanut uuden Snapdragon 8s Gen 3 -järjestelmäpiirin, joka on viimevuotisen Snapdragon 8 Gen 3 -lippulaivamallin astetta edullisempi ja hieman karsittu seuraaja. Käytössä on samat Cortex-ytimet, mutta kellotaajuudet ovat hieman alemmat, ja esimerkiksi 8K-videokuvauksen tuki on tippunut pois ominaisuuslistalta.

Snapdragon 8s Gen 3:n 1+4+3 ytimen konfiguraatio koostuu yhdestä Cortex-X4-, neljästä Cortex-A720- ja kolmesta Cortex-A520-ytimestä, joiden kellotaajuuksia on laskettu joitain satoja megahertsejä 8 Gen 3:n samoihin ytimiin verrattuna. Piiri tukee LPDDR5X-RAM-muistia 24 gigatavuun ja 4200 megahertsiin asti, kun 8 Gen 3:n maksimikellotaajuus RAM-muistille on 4800 MHz. Grafiikkasuoritin on Adreno 735, josta puuttuu esimerkiksi globaalin valaistuksen tuki, joka 8 Gen 3:n Adreno 750:stä löytyy. 5G-modeemi on vanhemmasta Snapdragon 8 Gen 2:sta tuttu X70. Piiri tukee myös uutta Wi-Fi 7 -standardia.

Videokuvauksen osalta 8s Gen 3 tukee parhaimmillaan 4K-kuvausta 60 ruudun sekuntinopeudella. 30 fps:n 8K- tai 120 fps:n 4K-kuvausmahdollisuutta ei siis ole, toisin kuin 8 Gen 3:ssa. Uutuuspiirin Spectra-kuvaprosessori on sama kuin viime vuoden lippulaivamallissa.

Snapdragon 8s Gen 3:n tekniset tiedot:

Valmistusprosessi: 4 nm (TSMC)

CPU-ytimet: 1 x Cortex-X4 – 3,0 GHz 4 x Cortex-A720 – 2,8 GHz 3 x Cortex-A520 – 2,0 GHz

RAM-muistin tuki: LPDDR5X, 24 Gt, 4200 MHz

Tallennustilan tuki: UFS 4.0

USB-tuki: 3.1 Gen 2, 10 Gbps

Grafiikkasuoritin: Adreno 735

Modeemi: X70 5G

Kuvaprosessori: 18 bitin Spectra (tripla)

Videokuvaus: 4K, 60 fps

Qualcomm keskittyy markkinoinnissaan odotetusti myös tekoälyyn, ja 8s Gen 3 tukeekin esimerkiksi Llama 2-, Baichuan-7B- ja Gemini Nano -tekoälymalleja. Ensimmäisistä Snapdragon 8s Gen 3:lla varustetuista älypuhelimista saataneen tietoja lähiaikoina, mutta ainakin Honorin, Realmen ja Xiaomin odotetaan ottavan uusi järjestelmäpiiri käyttöön tulevissa malleissaan.

