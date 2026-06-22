Honor Watch 6 käyttää yhtiön omaa MagicOS-käyttöjärjestelmää ja sen akun kehutaan kestävän tyypillistä käyttöä jopa 35 päivää.

Honor on julkistanut Suomen markkinoille uuden Watch 6 -älykellon. Yhtiön tuorein älykello on suunniteltu sen mukaan vapauttamaan käyttäjänsä koko potentiaali yhdistämällä kevyen ja elegantin muotoilun, ammattimaiset urheilutilat ja jatkuvan hyvinvoinnin seurannan.

Honorin mukaan sen uuden Watch 6:n muotoilu muistuttaa kilpa-auton kojelautaa ja siihen on haettu inspiraatiota niiden tehokkaista ilmanottoaukoista. Lopputulemaa yhtiö kehuu dynaamiseksi ja teknologiseksi. Mustan version valmistuksessa on huomioitu ympäristöä käyttämällä kierrätettyä alumiinia, kun hopeinen versio on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Hopeisen version pinta on hiekkapuhallettua, mikä tuo siihen titaaniseosmaisen tuntuman.

Honor Watch 6 rakentuu 1,46” AMOLED-näytön ympärille ja sen halkaisija on 46,5 mm. Kello on 10,8 mm paksu ja musta versio painaa 41 grammaa, kun hopeisella versiolla vaaka lyö taululle 50 gramman lukemat. Kellon rungon sisällä on 980 mAh:n akku, jonka kehutaan riittävän jopa 35 päivää tyypillisessä käytössä. Älykellon käyttöjärjestelmänä toimii WearOS:n sijasta yhtiön oma MagicOS ja se tukee sekä Android- että iOS-puhelimia. Järjestelmäpiiri on ilmeisesti Honorin itsensä juuri MagicOS:lle suunnittelema ja sen tukena on tuntematon määrä muistia sekä 4 Gt tallennustilaa.

Älykellot ovat IP69- ja 5ATM-luokitusten mukaisesti veden- ja pölynkestävät ja näytölle luvataan jopa 3000 nitin huippukirkkaus. Kirkkaaseen näyttöön saa Video Watch Face -toiminnolla liikkuvia kuvia tai alle 10 sekunnin videoita taustakuvaksi. Kello tukee myös yhdistämistä kahteen puhelimeen sekä erilaisia ranneliikkeillä ohjattavia toimintoja. Myös NFC-pohjainen lähimaksaminen on tulossa, mutta vasta OTA-päivityksenä heinäkuun aikana.

Honor Watch 6:n urheiluominaisuudet kattavat jopa 122 eri urheilutilaa ja siinä on erilliset tilat mm. polkujuoksuun, sulkapalloon sekä jalkapalloon. Polkujuoksutilaan on luotu myös tekoälyavusteinen juoksuvalmentaja ja se sisältää mm. nousu- ja etäisyysmittarit sekä AccuTrack-kaksitaajuus-GPS-järjestelmään perustuvat reittipoikkeamahälytykset. Hyvinvointiseurantaan kuuluu puolestaan Quick Health Scan -toiminto, joka antaa nopean ja kattavan analyysin oleellisimmista indikaattoreista, kuten sykkeestä, happisaturaatiosta, stressitasoista sekä unisykleistä. IntelliSense-järjestelmä puolestaan seuraa taustalla jatkuvasti käyttäjän verenpainetta.

Honor Watch 6 tulee saataville hopeisena Twilight Brown -versiona ruskealla nahkarannekkeella ja mustana Shadow Black -versiona mustalla silikonirannekkeella. Myynti alkaa 6. heinäkuuta ja sen suositushinta on 249 euroa.

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