io-techin toimitus vetäytyy juhannuksen viettoon ja toivottaa lukijoille rentouttavaa keskikesän juhlaa!

Alkuvuoden julkaisujen ja messujen putki alkaa olla jälleen kerran tältä erää taputeltu ja ala rauhoittuu hieman keskikesää kohden. Toimituksessa on riittänyt touhua mm. viimeisimpänä Computex-messujen kanssa ennen edessä häämöttäviä kesälomia, joten nyt juhannuksena on hyvä hetki vetää muutama päivä happea. Koko io-techin porukka suuntaakin nyt pitkän viikonlopun viettoon nauttimaan juhannuksesta kukin omilla tavoillaan, kuten karannutta laituria jahtaamalla tai sulanutta paljua paikkaamalla, ja palaa näyttöpäätteiden ääreen jälleen ensi maanantaina.

Tämän vuoden juhannussää näyttää tarjoavan ennusteiden mukaan keskivertoa parempaa keliä, joten suosittelemmekin lämpimästi irrottautumaan hetkeksi tietokoneiden ja älylaitteiden parista ja suuntaamaan ulos nauttimaan auringonpaisteesta ja luonnosta. Mikäli sadekuuro yllättää tai kaipaat muuten vain viihdykettä paljun lämpenemistä odotellessa, io-techin sivuilta ja YouTube-kanavalta löytyy toki onneksi tuttua luettavaa ja katsottavaa pyhien ratoksi.

Kuten aiempinakin vuosina on ollut tapana, haluamme muistuttaa että hauskanpito onnistuu myös turvallisesti, eli pitäkää huolta itsestänne ja seurassanne olevista, nauttikaa virvokkeita fiksusti ja muistakaa aina vetää ne pelastusliivit päälle vesille mentäessä, jotta surullisilta tilastomerkinnöiltä vältytään.

P.S. Jaa asiallinen kuva omista juhannustunnelmistasi uutisen kommenttiketjuun! Arvomme juhannuksen jälkeen pienen tuotepalkinnon yhdelle onnekkaalle kuvan jättäneelle.

Mukavaa ja turvallista juhannusta toivottaen, koko io-techin toimituksen väki: Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Oskari & Timo