Honor 600 ja 600 Pro ovat identtisen kokoiset keskenään - erot löytyvät suorituskyvystä, kamerasta, yhteysominaisuuksista ja latausominaisuuksista.

Honor on täydentänyt 600-sarjan ”numeromallistonsa” ylemmän keskihintaluokan 600-perusmallilla sekä high-end-luokkaan asettuvalla 600 Pro -mallilla. Kyseessä on seuraajat viimevuotisille Honor 400 -sarjan malleille ja ne asettuvat viime viikolla julkaistun Honor 600 Liten yläpuolelle.

Honor 600 ja 600 Pro ovat fyysisesti samankokoisia ja niissä on mm. sama näyttö, IP69-suojattu alumiinirakenne, AI-kamerapainike, 6400 mAh akku sekä 200 megapikselin pääkamera. Keskeisimpinä eroavaisuuksina laitteiden välillä on järjestelmäpiiri, telekamera, yhteysominaisuudet ja langaton lataus.

Uutta molempien mallien ohjelmistopuolella on AI Image to Video 2.0 -ominaisuus, joka perustuu multimodaaliseen videongenerointimalliin. Käyttäjä voi yhdistää jopa kolme kuvaa luonnollisella kielellä annettuihin ohjeisiin ja tuloksena on 3-8 sekuntia pitkä videoklippi. Ominaisuuden käyttöä on kuitenkin rajattu ja videoita voi luoda 10 kertaa 30 päivän syklissä. Lisäkertoja voi ostaa erikseen.

AI Photos Agent -ominaisuus mahdollistaa luonnollisella kielellä annettuihin ohjeisiin pohjautuvan kuvanmuokkauksen myös valokuvissa. Apple-ekosysteemissä olevat on huomioitu ilmoituksen synkronoimisen Honoriin mahdollistavalla OneHop-ominaisuudella, yhden kosketuksen tiedostojen jakamisella iPhoneen ja Maciin, hotspotin jakamisella, Apple Watchin viestien näyttämisellä sekä Honor Notesin ja puhelimen tiedostojen näkymisellä Macin paikallisissa tiedostoissa.

Honor 600 -perusmalli rakentuu molemmista malleista löytyvän 6,57-tuumaisen AMOLED-näytön ympärille, minkä reunus on kutistettu 0,98 mm:iin. Näyttö tarjoaa mm. 10-bittiset värit, 8000 nitin pistemäisen HDR-kirkkauden sekä 3840 Hz PWM-himmennyksen. Runko ja kehys on molemmissa malleissa alumiinia ja sillä on IP69-suojalukitus sekä SGS:n pudotuskestävyyssertifikaatti. Oikeassa kyljessä on AI-monitoiminäppäin, jota voi käyttää myös kamerapainikkeena.

Perusmallin suorituskyvystä vastaa Snapdragon 7 gen 4 -piiri, jolle luvataan 27 % parannus prosessorisuorituskyvyssä sekä 30 % parannus grafiikkasuorituskyvyssä edeltäjämalliin nähden. Muistia on Suomessa myytävässä mallissa 8 Gt RAM:ia sekä 256 Gt tallennustilaa, eli tallennustilan määrä on jouduttu karsimaan puoleen muistimarkkinoiden kriisin takia. Akun kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi (+20 %) 6400 milliampeerituntiin ja sille luvataan 1600 syklin eli kuuden vuoden elinikä. Lataaminen onnistuu johdolla jopa 80 watin teholla.

Kamerapuolella on tarjolla 200 megapikselin pääkamera CIPA 6 -tasolle kykenevällä optisella vakaimella. Sen parina on automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera. Kamera hyödyntää Honorin uusimman sukupolven AiMAGE-kuvaprosessointia.

Honor 600:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 156,0 x 74,7 x 7,8 mm, 185 g

IP68, IP69, IP69K -suojaus, SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush

6,57” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 2728×1264, 458 PPI, 3840 Hz PWM, 8000 nit pistemäinen, 10-bit

PWM, 8000 nit pistemäinen, 10-bit Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM

256 Gt tallennustilaa

Kaksoistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (1/1,4″ sensori; 0,56 um pikselikoko; 16-to-1 alipikseliasettelu), f1.9, CIPA 6 OIS 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, AF 50 megapikselin selfiekamera, f2.0 Värilämpötilasensori

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 6 ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO )

) Bluetooth 5.4 ( BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC3.0, LHDC4.0, LHDC5.0, LC3 )

) GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC

stereokaiuttimet, infrapunalähetin

Akku: 6400 mAh litium-polymeeri Johdollinen lataus 80 W SuperCharge, 60 W USB PD 27 W käänteinen lataus

MagicOS 10 (Android 16) 6 vuoden Android-versiopäivitykset & tietoturvakorjaukset



Honor 600 Pro on ulkomitoiltaan identtinen edullisemman sisarmallin kanssa. Vain painoa on 10 grammaa enemmän. Näyttö on tismalleen sama kuin sisarmallissa, eli sen koko on hieman pienentynyt edellisen sukupolven Prosta, mutta vastaavasti kirkkaus on kasvanut.

600 Pron sisällä on viime vuoden Snapdragon 8 Elite -lippulaivapiiri, jonka luvataan tarjoavan 45 % parannus prosessoripuolelle sekä 44 % parannus grafiikkasuorituskykyyn. RAM-muistia on Suomessa myytävässä versiossa samat 12 Gt ja tallennustilaa myöskin samat 512 Gt kuin edeltäjämallissa. Toisin kuin perus-600:ssa, Pron Wifi edustaa tuoreinta seiskaversiota ja Bluetooth uudempaa 6.0-versiota. Akku on molemmissa malleissa kapasiteetiltaan yhteneväinen, mutta Pro-mallissa on lisänä 50 watin langaton lataustuki ja USB PD -lataus on tuettuna parikymmentä wattia korkeammalla teholla.

Pääkamera ja ultralaajakulma ovat samat kuin perus-600:ssa, mutta lisäksi mukana on telekamera, jonka polttoväli on kasvanut 400 Pron 3-kertaisesta 3,5-kertaiseksi pääkameraan nähden. Telekameran kuvanvakain kykenee CIPA 6.5 -tason vakautukseen, eli kompensoimaan jopa 6,5-aukkopykälää.

Honor 600 Pron tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Midnight Black, Lunar Grey

Ulkomitat ja paino: 156,0 x 74,7 x 7,8 mm, 195 g

Suojaluokitus: IP68, IP69, IP69K -suojaus, SGS 5-star Premium Performance Certification of Drop & Crush

6,57” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 2728×1264, 458 PPI, 3840 Hz PWM, 8000 nit pistemäinen, 10-bit

PWM, 8000 nit pistemäinen, 10-bit Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri (TSMC 3 nm)

(TSMC 3 nm) 12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (1/1,4″ sensori), f1.9, PDAF, CIPA 6 OIS 50 megapikselin 3x-telekamera, f2.8, PDAF, CIPA 6.5 OIS, 120x AI zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, AF

50 megapikselin etukamera, f2.0, syvyyssensori

Videokuvaus: 4K 60 FPS

5G NR, 4G LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO )

) Bluetooth 6.0 ( BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC3.0, LHDC4.0, LHDC5.0, LC3 ), NFC

), NFC GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC

Stereokaiuttimet, infrapunalähetin

Akku: 6400 mAh litium-polymeeri Johdollinen lataus 80 W SuperCharge ja USB PD Langaton lataus 50 W SuperCharge 27 W käänteinen lataus

MagicOS 10 (Android 16) 6 vuoden Android-versiopäivitykset & tietoturvakorjaukset



Honor 600:n suositushinta on 699 euroa, eli se on noussut melko merkittävät 150 euroa viime vuodesta. Suomessa myyntiin tulevat värit ovat oranssi ja mattamusta. Honor 600 Pron suositushinta on 1099 euroa, eli se on noussut vieläkin merkittävämmät 300 euroa edeltäjästään. Suomessa myyntiin tulevat värit ovat mattavalkoinen ja mattamusta. Ostajat saavat myynninaloitustarjousksena kaupan päälle HONOR Care+ -turva (yksi näyttölasin ja/tai takauoren vaihto 12 kk aikana) ja kolmen kuukauden ilmaisen Google AI Pro -palvelun. Uutuuksien myynti alkaa Suomessa 4. toukokuuta.

Lähteet: lehdistötiedote, Honor (1)(2)