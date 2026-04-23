Laptop 13 Pro on suunniteltu puhtaalta pöydältä uudelleen, mutta käytännössä täysin yhteensopivasti aiemman Laptop 13:n kanssa helpon päivitettävyyden takaamiseksi.

Modulaarisista ja helposti päivitettävistä kannettavistaan parhaiten tunnettu Framework on pitänyt [Next Gen] -julkaisutapahtuman. Tapahtumassa julkaistiin uusi kannettava ja esiteltiin uusia päivitysmahdollisuuksia ja muita uutuuksia.

Frameworkin uusi kannettava on täysin uudelleen suunniteltu Laptop 13 Pro. Kannettava rakentuu uuden CNC-koneistetun alumiinirungon sisään ja sen sisällä sykkii oletuksena Intelin uudet Core Ultra 3 -sarjan prosessorit tukenaan LPCAMM2-muistit ja 74 wattitunnin akku. Konfiguraattorilla voi valita halutessaan myös Ryzen AI 300 -sarjan vaihtoehdon, mutta se käyttää perinteisiä SODIMM-muisteja.

Vaikka Laptop 13 Pro on suunniteltu täysin uudelleen, voi nykyiset Laptop 13:n käyttäjät päivittää kannettavansa Pro-malliin. Suuri osa Pron osista sopii sellaisenaan myös perusmalliin ja niihin osiin, mitkä eivät sovi sellaisenaan, on saatavilla joitain osia korvaavia päivityskittejä.

Laptop 13 Pro:n kosketusnäyttö on 13,5” ja tarjoilee käyttäjän silmille varsin erikoisen 2880×1920-resoluution 30-120 hertsin vaihtelevalla virkistystaajuudella. ”One piece” -kosketuslevy on puolestaan kooltaan 123,7×76,7 mm ja sen haptinen palaute toteutetaan neljällä pietsosähköisellä elementillä. Äänentoisto on toteutettu Dolby Atmosta tukevilla, kannettavan kylkiin sijoitetuilla kaiuttimilla. Koko kannettavan strategiset mitat ovat 296,63 x 228,989 x 15,85 mm ja 1,4 kg.

Framework Laptop 13 Pro on ennakkotilattavissa välittömästi ja uutista kirjoitettaessa tilattavissa olevan erän kannettavien toimitusten odotetaan käynnistyvän heinäkuussa. Peruskonfiguraatiossaan kannettavan hinta on Suomesta tilattaessa 1379 euroa Core Ultra 5 325 -prosessorilla. Edullisin AMD-vaihtoehto on Ryzen AI 7 350, joka nostaa lähtöhinnan 1609 euroon. Framework 13 Pro -kannettavat on sertifioitu myös Ubuntulle, mutta esiasennetuksi sen saa vasta myöhemmin.

[Next Gen] -tapahtumassa esiteltiin myös uusia päivitysoptioita Laptop 16 -mallille. Kookkaampaan kannettavaan tuotiin saataville Laptop 13 Pron kanssa samaan tekniikkaan perustuvat ”one piece” -haptinen kosketuslevy ja -näppäimistö, uusi värivaihtoehto vaihdettaviin reunuksiin sekä Ryzen 5 -prosessorivaihteoehtoja. ”One piece” -näppäimistö on toistaiseksi saata villa vain US-asettelulla. Lisäksi Framework esitteli kannettavalle OCuLink Dev Kitin, joka mahdollistaa tehokkaiden ulkoisten näytönohjainten käytön.

Framework kiusoitteli tapahtumassa myös erillistä Wireless Touchpad Keyboard -näppäimistöä. Olohuonekäyttöön suunnitellussa kompaktissa näppäimistössä on kosketuslevy sijoitettuna numpadin paikalle ja muukin näppäimistö käyttää kannettavista tuttua tiivistettyä asettelua ja rakennetta. Näppäimistö on toteutettu yhteistyössä yhtiön kannettavien näppäimistöt ja kosketuslevyt toteuttaneen Lite-Onin kanssa. Se saapuu myyntiin myöhemmin tämän vuoden aikana.

