Honorin tuore lippulaivamalli julkaistiin Kiinassa aiemmin kesällä, mutta nyt on globaalien markkinoiden vuoro.

Kiinalaisen Honorin uusi taittuvanäyttöinen älypuhelin Magic V5 saapuu suomalaisten kauppojen hyllyille. Edellinen vastaava malli Magic V3 vieraili io-techin testissä vuosi sitten, eikä V4-nimistä mallia nähty valmistajalta lainkaan.

Taittuvanäyttöisiä puhelimia pyritään nykyään saamaan aiempia malleja ohuemmiksi, eikä Magic V5 ole poikkeus, sillä se on suljettuna vain 8,8 mm paksu. Tosin järeän kamerakehyksen kohdalla laite on huomattavasti paksumpi. Värivaihtoehdot Suomessa ovat valkoinen Ivory White ja kullankeltainen Gold Dawn.

Järjestelmäpiirinä Magic V5:ssä raksuttaa Qualcommin huippuluokan Snapdragon 8 Elite, jonka oheen laite tarjoaa RAM-muistia ja tallennustilaa kiitettävät 16 & 512 gigatavua.

Laitteen ulkonäyttö on 6,43-tuumainen LTPO OLED -näyttö ja sisänäyttö taas 7,95-tuumainen LTPO AMOLED -näyttö. Molempien maksimivirkistystaajuus on 120 hertsiä ja pistemäinen maksimikirkkaus jopa 5000 nitiä. Lisäksi molemmat näytöt tukevat erikseen myytävää Honor Magic-Pen -näyttökynää. Super Armoured -sisänäyttö avautuu ja sulkeutuu laitteen teräsrakenteisen saranan avulla.

Magic V5 on varustettu kolmoistakakameralla, johon kuuluu 50 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamerat sekä 64 MP:n 3x-telekamera. Sekä ulko- että sisänäytöstä löytyy 20 megapikselin etukamerat.

Puhelimen runko on suojattu pölyä ja vettä vastaan IP58/59-tasoisesti ja laitetta mainostetaan muutenkin kolhuja kestävänä. Pii-hiiliteknologiaa hyödyntävän akun kapasiteetti on 5820 milliampeerituntia ja se tukee Honorin SuperCharge-pikalatausta sekä langallisesti (66 W) että langattomasti (50 W). Ohjelmistona laitteessa rullaa Android 15 ja sen päällä valmistajan oma MagicOS-käyttöliittymä. Magic V5:lle annetaan huipputason 7 vuoden päivityslupaus niin käyttöjärjestelmälle kuin tietoturvakorjauksillekin.

Magic V5:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Ivory White, Dawn Gold

Ulkomitat: Suljettuna: 156,8 × 74,3 × 8,8/9,0 (Ivory White/Gold Dawn) mm Avattuna: 158,8 × 145,9 × 4,1/4,2 (Ivory White/Gold Dawn) mm

Paino: 217 g (Ivory White) & 222 g (Dawn Gold)

IP58/59-suojaluokitus

Näyttö: Ulkonäyttö: 6,43” LTPO OLED, 1060 × 2376 pikseliä (404 PPI), 120 Hz Sisänäyttö: 7,95” LTPO AMOLED, 2172 × 2352 pikseliä (403 PPI), 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri 2 × Oryon V2 Phoenix L + 6 × Oryon V2 Phoenix M Adreno 830 -grafiikkaohjain

16 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.6, PDAF, OIS 64 megapikselin 3x-telekamera, f2.5, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, AF, 122°:n kuvakulma

20 megapikselin etukamera, f2.2 (ulko- ja sisänäytössä)

Videokuvaus: 4K 60 FPS

5G, LTE (Dual-nano-SIM & eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Stereokaiuttimet

Akku: 5820 mAh, Honor SuperCharge-pikalataus (langallinen 66 W, langaton 50 W), käänteinen langallinen lataus 5 W

MagicOS 9 (Android 15) 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset



Magic V5:n myynti alkaa 1. syyskuuta 1999 euron suositushinnalla. Honorin kampanjaetuna (1.–28.9.) puhelimelle myönnetään 180 päivän näytönkorjaustakuu, johon kuuluu kertaluontoinen näytön korjaus veloituksetta.

Lähde: STT Info