599 euron uutuudessa on mm. kolmoistakakamera ja 6500 mAh:n akku.

OnePlussan ja Realmen emoyhtiö Oppo on tuonut tasaiseen tahtiin puhelimia myyntiin Suomessa myös omalla brändillään, kuten esimerkiksi Find X9 Ultra– ja Find X9 Pro -mallit. Nyt myyntiin on saapunut ylempään keskihintaluokkaan Reno16 F, joka on seuraajamalli viime vuonna täkäläisillä markkinoilla nähdylle Reno14 F:lle, jonka sisarmalli Reno14 vieraili io-techin testissä. Oppo julkaisi kokonaisen Reno16-malliston globaalisti viime kuussa, mutta Suomeen saapuu tiettävästi vain Reno16 F. Lisäksi tammikuussa julkaistuja Reno15-malleja ei nähty Suomessa lainkaan.

Ulkoisesti uutuuspuhelin muistuttaa pitkälti Reno 14 F:ää, mutta nyt takakuoressa komeilee Pop White -mallissa kolmiulotteisen vaikutelman luova Pop Planet -kuviointi. Toinen värivaihtoehto on Purple Black.

Puhelimessa on 6,57-tuumainen AMOLED-näyttö FHD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella. Näytön ominaisuudet eivät siis ole viime vuodesta muuttuneet. Laitteen IP-suojaluokitus on kuitenkin noussut IP68:sta IP69K:hon.

Järjestelmäpiiri on päivittynyt Qualcommin Snapdragon 6 Gen 1:stä hieman suorituskykyisempään MediaTekin Dimensity 7300 Energy -malliin, mutta RAM-muisti ja tallennustila ovat pysyneet samoina, eli 8 & 256 gigatavua. Akkukapasiteetti sen sijaan on noussut 6000 milliampeeritunnista 6500 mAh:iin ja se tukee edelleen 45 watin SuperVOOC-pikalatausta.

Kolmoistakakameraan on lisätty 50 megapikselin 3,5x-telekamera edeltäjämallin makrokameran tilalle. Pääkamera ja ultralaajakulmakamera ovat pysyneet 50 ja 8 MP:n tarkkuudessa, ultralaajakulma on jälleen automaattitarkenteinen. Etukameran tarkkuus on noussut 50 MP:iin aiemmasta 32:sta.

Puhelimen Android 16 -pohjaiselle ColorOS 16 -käyttöliittymälle luvataan 5 vuoden versiopäivitykset sekä 6 vuoden tietoturvakorjaukset. Reno16 F:ssä on erillinen Mind Space -tekoälypainike, kuten myös esimerkiksi samaan konserniin kuuluvassa Realme GT 8 Prossa. Mind Space toimii tekoälytoimisena muistiinpanotyökaluna ja sen kautta voi kommunikoida myös tekoälyapurien kanssa.

Oppo Reno16 F:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Pop White, Purple Black

Ulkomitat: 158,2 × 75 × 8,6/8,4 (Pop White/Purple Black) mm

Paino: 196/194 g (Pop White/Purple Black)

IP69K-suojaluokitus, näytössä Crystal Guard -suojalasi

6,57” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 1080 × 2372 pikseliä (397 PPI), 1400 nitin HBM-maksimikirkkaus

MediaTek Dimensity 7300 Energy -järjestelmäpiiri (4 nm)

8 Gt RAM-muistia (LPDDR4X)

256 Gt tallennustilaa (UFS 3.1), microSD-muistikorttipaikka

Kolmoistakakamera: Pääkamera: 50 MP (1/2”), f1.8, PDAF, OIS 3,5x-telekamera: 50 MP (1/3,13”), f2.8, PDAF, OIS Ultralaajakulmakamera: 8 MP (1/4”), f2.2, PDAF, 116° Videokuvaus: 4K 30 FPS

Etukamera: 50 MP, f2.0, AF, 100°, videokuvaus 4K 30 FPS

5G NR, LTE-FDD/TDD (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC

Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet

Akku: 6500 mAh, langallinen lataus 45 W (SuperVOOC & USB PD PPS)

ColorOS 16 (Android 16) 5 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Oppo Reno16 F on saatavilla jälleenmyyjiltä 599 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut