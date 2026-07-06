OnePlussan ja Realmen emoyhtiö Oppo on tuonut tasaiseen tahtiin puhelimia myyntiin Suomessa myös omalla brändillään, kuten esimerkiksi Find X9 Ultra– ja Find X9 Pro -mallit. Nyt myyntiin on saapunut ylempään keskihintaluokkaan Reno16 F, joka on seuraajamalli viime vuonna täkäläisillä markkinoilla nähdylle Reno14 F:lle, jonka sisarmalli Reno14 vieraili io-techin testissä. Oppo julkaisi kokonaisen Reno16-malliston globaalisti viime kuussa, mutta Suomeen saapuu tiettävästi vain Reno16 F. Lisäksi tammikuussa julkaistuja Reno15-malleja ei nähty Suomessa lainkaan.
Ulkoisesti uutuuspuhelin muistuttaa pitkälti Reno 14 F:ää, mutta nyt takakuoressa komeilee Pop White -mallissa kolmiulotteisen vaikutelman luova Pop Planet -kuviointi. Toinen värivaihtoehto on Purple Black.
Puhelimessa on 6,57-tuumainen AMOLED-näyttö FHD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin mukautuvalla virkistystaajuudella. Näytön ominaisuudet eivät siis ole viime vuodesta muuttuneet. Laitteen IP-suojaluokitus on kuitenkin noussut IP68:sta IP69K:hon.
Järjestelmäpiiri on päivittynyt Qualcommin Snapdragon 6 Gen 1:stä hieman suorituskykyisempään MediaTekin Dimensity 7300 Energy -malliin, mutta RAM-muisti ja tallennustila ovat pysyneet samoina, eli 8 & 256 gigatavua. Akkukapasiteetti sen sijaan on noussut 6000 milliampeeritunnista 6500 mAh:iin ja se tukee edelleen 45 watin SuperVOOC-pikalatausta.
Kolmoistakakameraan on lisätty 50 megapikselin 3,5x-telekamera edeltäjämallin makrokameran tilalle. Pääkamera ja ultralaajakulmakamera ovat pysyneet 50 ja 8 MP:n tarkkuudessa, ultralaajakulma on jälleen automaattitarkenteinen. Etukameran tarkkuus on noussut 50 MP:iin aiemmasta 32:sta.
Puhelimen Android 16 -pohjaiselle ColorOS 16 -käyttöliittymälle luvataan 5 vuoden versiopäivitykset sekä 6 vuoden tietoturvakorjaukset. Reno16 F:ssä on erillinen Mind Space -tekoälypainike, kuten myös esimerkiksi samaan konserniin kuuluvassa Realme GT 8 Prossa. Mind Space toimii tekoälytoimisena muistiinpanotyökaluna ja sen kautta voi kommunikoida myös tekoälyapurien kanssa.
Oppo Reno16 F:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Pop White, Purple Black
- Ulkomitat: 158,2 × 75 × 8,6/8,4 (Pop White/Purple Black) mm
- Paino: 196/194 g (Pop White/Purple Black)
- IP69K-suojaluokitus, näytössä Crystal Guard -suojalasi
- 6,57” AMOLED-näyttö, 120 Hz, 1080 × 2372 pikseliä (397 PPI), 1400 nitin HBM-maksimikirkkaus
- MediaTek Dimensity 7300 Energy -järjestelmäpiiri (4 nm)
- 8 Gt RAM-muistia (LPDDR4X)
- 256 Gt tallennustilaa (UFS 3.1), microSD-muistikorttipaikka
- Kolmoistakakamera:
- Pääkamera: 50 MP (1/2”), f1.8, PDAF, OIS
- 3,5x-telekamera: 50 MP (1/3,13”), f2.8, PDAF, OIS
- Ultralaajakulmakamera: 8 MP (1/4”), f2.2, PDAF, 116°
- Videokuvaus: 4K 30 FPS
- Etukamera: 50 MP, f2.0, AF, 100°, videokuvaus 4K 30 FPS
- 5G NR, LTE-FDD/TDD (Dual-nano-SIM, eSIM)
- Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC
- Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- Stereokaiuttimet
- Akku: 6500 mAh, langallinen lataus 45 W (SuperVOOC & USB PD PPS)
- ColorOS 16 (Android 16)
- 5 Android-versiopäivitystä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset
Oppo Reno16 F on saatavilla jälleenmyyjiltä 599 euron suositushintaan.
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut
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