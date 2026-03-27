Vuotojen mukaan uutuuspuhelimia odotetaan Eurooppaan tulevien viikkojen aikana.

Honorin vielä julkaisemattomat 600- ja 600 Pro -puhelimet ovat päätyneet vuotojen kohteeksi renderöintikuvien kera. Puhelimet ovat seuraajia viime vuoden 400- ja 400 Pro -malleille.

Puhelinten ulkoasussa ja värivaihtoehdoissa on kuvien mukaan havaittavissa jonkin verran vaikutteita Applen iPhone 17 -sukupolvesta, kuten esimerkiksi Pro-variantin kameraosion kohdalla. Kehykset ovat metallia.

Näyttöihin molemmille puhelimille uumoillaan 6,57-tuumaista OLED-paneelia 120 hertsin virkistystaajuudella. Kamerapuolella puhelimissa kerrotaan olevan 200 megapikselin pääkamera, jonka kaverina molemmissa laitteissa on ultralaajakulma ja 600 Prossa lisäksi telekamera.

Akun kapasiteetiksi molemmille malleille raportoidaan todella vakuuttavaa 9000 milliampeerituntia ja järjestelmäpiiriksi on aiemmin huhuiltu Qualcommin määrittelemätöntä Snapdragon 8 -sarjalaista, mutta 600-perusmallin tuoreiden Geekbench-vuotojen jälkeen huhut ovat kallistuneet Snapdragon 7 -sarjan suuntaan. 600 Pron järjestelmäpiiri tosin on vielä mysteeri. Käyttöjärjestelmänä laitteissa on Android 16, jonka päällä mitä todennäköisimmin rullaa Honorin MagicOS-käyttöliittymä.

Virallisia tietoja Honorin uusista 600- ja 600 Pro -puhelimista ei vielä ole paljastettu.

Lähde: GSMArena (1, 2)