Intel on vihjannut varsin suoraan valmistelevansa BMG-G31:stä myös kuluttajamalleja, mutta ainakin toistaiseksi se tulee saataville vain ammattilaispuolelle.

Intelin on tiedetty jo pitkään valmistelleen ”isoa Battlemagea” eli BMG-G31-piiriä. Nyt odotettu piiri on vihdoin julkaistu, mutta ainakin tällä haavaa kuluttajat jäävät nuolemaan näppejään.

Intel on julkaissut uudet BMG-G31-grafiikkapiiriin perustuvat Arc Pro B65- ja B70 -näytönohjaimet ammattilaiskäyttöön. B70-mallissa ja täydessä G31-piirissä on yhteensä 32 Xe2-ydintä eli 4096 varjostinyksikköä, joiden tukena on 256 säteenseurantakiihdytintä ja yhtä monta XMX-yksikköä matriisilaskuihin. Grafiikkapiirin muistiohjain on 256-bittinen ja sen jatkeena on enimmillään 32 Gt GDDR6-muistia.

Leikatussa Arc Pro B65 -mallissa on 20 Xe2-ydintä nykyisen B60:n tapaan, mutta piirissä on käytössä täysi 256-bittinen muistiväylä ja sen myötä 32 Gt muistia. 20 Xe2-ydintä tarkoittaa 2560 varjostinyksikköä, 160 säteenseurantakiihdytintä ja 160 XMX-yksikköä.

Intel on asettanut Arc Pro B65:n TDP:n 200 wattiin ja se tulee saataville yksinomaan ulkopuolisten näytönohjainvalmistajien myymänä. Arc Pro B70:n TDP-arvo voidaan konfiguroida 160-290 watin välille kunkin AIB-valmistajan ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Toisin kuin B65, B70 tulee myyntiin myös suoraan yhtiöltä itseltään ja Intelin version TDP:ksi on asetettu 230 wattia

Yhtiön omaan Arc Pro 60 -näytönohjaimeen verrattuna uuden Arc Pro B70:n kerrotaan olevan sovelluksesta riippuen 4-69 % nopeampi, joskin etenkin 4 %:n lukema on selvästi säännön vahvistava poikkeus joukossa, jossa suurin osa tuloksista asettuu 40-60 % parannuksen tuntumaan.4

Intel asemoi Arc Pro B70:n kilpailemaan ensisijaisesti NVIDIAn RTX Pro 4000:n kanssa. Yhtiön mukaan se kykenee pyörittämään jopa 2,2 kertaa suurempia konteksti-ikkunoita tekoälytehtävissä ja useamman agentin tehtävissä se kykenee syöksemään ulos jopa 80 % enemmän tokeneita, kuin RTX Pro 4000. Myös vastausajat usean käyttäjän tai kutsun tapauksissa ovat yhtiön testien mukaan B70:llä moninkertaisesti nopeampia, kuin RTX Pro 4000:lla.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit