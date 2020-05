Y5p:ssä on käytössä Huawein oma mobiilipalvelupaketti.

Huawei lanseeraa uuden edullisen Y5p-älypuhelimen Suomen markkinoille. Se asettuu mallistossa helmikuussa julkaistun Y6s-mallin alapuolelle ja on Suomen markkinoilla ensimmäinen Huawein edullisen hintaluokan puhelin, jossa ei ole Googlen palveluita. Huawein Suomen kuluttajaliiketoimintayksikön johtaja Roger Yu kertoo, että yrityksellä on tavoitteena tuoda Suomen markkinoille täysi valikoima edullisen- ja keskihintaluokan puhelimia yrityksen omilla mobiilipalveluilla (Huawei Mobile Services).

Y5p on nykymittapuulla kevyt ja pienikokoinen – sen HD-tarkkuuden IPS-näyttö on 5,45-tuumainen. Sisällä on Helio P22 -järjestelmäpiiri, kaksi gigatavua RAM-muistia, 32 Gt tallennustilaa, muistikorttipaikka ja 3020 mAh akku, joka ladataan micro-USB-liitännän kautta. Positiivisena ominaisuutena hintaluokka huomioiden Y5p:ssä on tuorein Android 10 -käyttöjärjestelmäversio, joka ei valitettavasti edelleenkään ole itsestäänselvyys tämän hintaisissa puhelimissa.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 146,5 x 70,9 x 8,4 mm

Paino: 144 grammaa

5,45″ IPS LCD -näyttö, 720 x 1440 pikseliä, 295 PPI

MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiiri (4 x Cortex-A53 2,0 GHz, 4 x Cortex-A53 1,5 GHz, IMG PowerVR GE8320 GPU 650MHz)

2 Gt RAM-muistia

32 Gt tallennustilaa, micro-SD-muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, BLE, 3,5 mm ääniliitäntä

GPS , AGPS, Glonass, BeiDou

8 megapikselin takakamera, f2.0, automaattitarkennus

5 megapikselin etukamera, f2.2, kiinteätarkenteinen

3020 mAh akku, micro-USB 2.0, 10 W latausteho

Android 10 Go Edition AOSP & EMUI 10.1

Huawei Y5p:n suositushinta on 129 euroa ja se tulee Suomessa myyntiin kesäkuun 1. päivä. Värivaihtoehtoja ovat tummansininen, musta ja mintunvihreä.

Lähde: Huawei, lehdistötiedote