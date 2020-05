Uuden sukupolven Renoir-APU-piirien suorituskyky parantuu odotetusti eniten prosessoriydinten osalta, kun maksimiydinmäärä kaksinkertaistuu neljästä kahdeksaan.

AMD valmistelee parhaillaan uusia Ryzen 4000 -sarjan APU-piirejä työpöydälle. Renoir-arkkitehtuurin sirut ovat jo entuudestaan tuttuja kannettavien puolelta ja ne perustuvat Zen 2- ja Vega-arkkitehtuureihin.

Piirien julkaisun lähestyessä vääjäämättömästi myös vuodot lisääntyvät. Tällä kertaa tuttujen vuotajien haaviin on jäänyt APU-piireillä ajettuja 3DMark-tuloksia. Tum Apisak on saanut käsiinsä tulokset Ryzen 3 Pro 4200G-, Ryzen 5 Pro 4400G- ja Ryzen 7 Pro 4700G -APU-piireillä. Niiden 3DMark-pisteet ovat samassa järjestyksessä 3254, 3637 ja 3911 ja grafiikkapisteet 3576, 4033 ja 4301. Prosessoripuolella erot ovat luonnollisesti suurempia, sillä prosessoreissa on eri määrä ytimiä. 4-ytiminen Ryzen 3 Pro nappaa 13 712, 6-ytiminen Ryzen 5 Pro 19 113 ja 8-ytiminen Ryzen 7 Pro 23 392 prosessoripistettä.

Toinen vuotomaailmasta tuttu nimimerkki _rogame on puolestaan asettanut samaisesta vuodosta löytyneen 4200G-tuloksen vastakkain edeltävän sukupolven Ryzen 3 3200G-mallin kanssa. Kenties hieman yllättävästikin 3200G saavuttaa aavistuksen korkeamman kokonaistuloksen, kiitos tehokkaamman grafiikkaohjaimen. Ryzen 3 3200G:ssä on käytössä 8 Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjain, mikä toimii 1,8 GHz:n kellotaajuudella, kun 4200G:ssä on vuodon mukaan 5 Compute Unit -yksikköä, jotka toimivat testissä 1,7 GHz:n kellotaajuudella. Ryzen 3 3200G:n 3DMark-pisteet olivat 3451, grafiikkapisteet 3911 ja fysiikkapisteet 8674.

Lähteet: Tum Apisak @ Twitter, _rogame @ Twitter