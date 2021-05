Mahdollisesti jo kuluvan kuun aikana julkaistavan näytön resoluutioksi raportoidaan varsin erikoinen 4500x3000.

Vaikka Huawei tunnetaan parhaiten mobiilimaailmasta, on yhtiön lonkerot levinneet laajasti eri markkinoille. Tuoreimpien huhujen kohteena onkin yhtiön näyttötuotanto, jonka uutuus herättää taatusti mielenkiintoa useissa käyttäjissä.

Näyttöjen kuvasuhteet normalisoituivat aikoinaan televisioista tuttuun 4:3-formaattiin. LCD-näyttöjen myötä mukaan astui 5:4-kuvasuhde. Laajakuvakaudella TV-puolella luotettiin 16:9-formaattiin, kun tietokoneissa valittiin uudeksi suhteeksi aluksi 16:10. Sittemmin 16:10-suhteesta on tullut harvinaisuus ja 16:9 on vallannut suurimman osan markkinoista. Lisäksi viime vuosina myyntiin on tullut entistä leveämpiä näyttöjä, joissa kuvasuhde voi olla jopa 32:9.

Kiinasta useammasta eri lähteestä kuuluneiden huhujen mukaan Huawei valmistelee markkinoille uutta näyttöä, jonka odotetaan tuottavan riemunkiljahduksia ainakin laajakuvanäyttöjä matalakuviksi haukkuvien keskuudessa. Huawein tulevan MateView-näytön kuvasuhteeksi kerrotaan nimittäin 3:2. 3:2-kuvasuhde on aiemmin tuttu esimerkiksi Microsoftin Surface-perheestä ja Huawein omista MateBook-kannettavista.

Huhujen mukaan uusi MateView on suunnattu ennen kaikkea ammattilaiskäyttöön ja se olisi varustettu 10-bittisellä IPS-paaneelilla. 32-tuumaisen paneelin resoluutioksi kerrotaan varsin erikoinen 4500×3000 ja sen kerrotaan kykenevän 90 hertsin virkistystaajuuteen. Lisäksi näytöstä kerrotaan löytyvän DisplayHDR 400 -sertifikaatti ja tuki langattomalle lataukselle näytön jalan päällä.

Mielenkiintoiseksi asian tekee Tom’s Hardwarenkin esiin nostama fakta: Huawei ei valmista näyttöpaneeleita, joten on mahdollista, että markkinoilla tullaan näkemään työpöytäkokoluokan 3:2-näyttöjä myös muilta valmistajilta. Huhujen mukaan Huawei julkaisisi uuden näyttönsä yhdessä 42-tuumaisen, 3440×1440-resoluutiota ja 165 hertsin virkistystaajuutta tukevan pelinäytön kanssa vielä kuluvan kuun aikana.

