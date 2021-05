Toistaiseksi ei ole varmaa, onko Windows 10X:n kohtalo sinetöity lopullisesti, mutta ainakin toistaiseksi sen kehitysresurssit on suunnattu perinteiseen Windows 10:een.

Microsoft esitteli 2019 Windows 10X:n, joka olisi kevyempi versio Windowsista kaksi- ja taittuvanäyttöisille laitteille. Käyttöjärjestelmä suunniteltiin kilpailemaan ennen kaikkea Googlen ChromeOS:ää ja sitä käyttäviä edullisia laitteita vastaan.

Sittemmin käyttöjärjestelmästä on kuultu tipoittain uutisia ja sittemmin Microsoft ilmoitti kehittävänsä käyttöjärjestelmästä sittenkin yhdelle näytölle optimoidun version ensin. Viime kesänä uutisoitiin, että käyttöjärjestelmä myöhästyisi vuodelle 2021 ja sen ns. halo-laitteeksi suunniteltu Surface Neo vähintään vuoteen 2022.

Nyt hyvistä Microsoft-yhteyksistäänkin tunnettu Petri IT Knowledgebase on kertonut Microsoftin hyllyttäneen Windows 10X:n ainakin toistaiseksi. Sivuston mukaan Microsoft on siirtänyt käyttöjärjestelmän kehitykseen panostetut resurssit Windows 10:een ja jos 10X jonain päivänä julkaistaankin, se ei tule tapahtumaan ainakaan tämän vuoden aikana. Aika näyttää, vaikuttaako tämä käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden kuten Neon aikatauluihin, vai korvataanko 10X niissä lopulta perinteisellä Windows 10:llä.

Lähde: Petri IT Knowledgebase