HWiNFO: Osa AM4-emolevyistä vääristää Ryzenin tehonkulutuslukemia suorituskyvyn parantamiseksi

AM4-alustan Ryzen-prosessorit luottavat emolevyn telemetriatietoihin tulkitakseen omaa tehonkulutustaan ja osa valmistajista käyttää tätä häikäilemättä hyväkseen AMD:n painostuksesta välittämättä.

HWiNFO on verrattain suosittu diagnostiikkasovellus, mikä kykenee näyttämään yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi tietokoneen komponenteista, rasituksesta ja lämpötilasta. Nyt ohjelman tuorein beetaversio on lisännyt mukaan mielenkiintoisen ominaisuuden, joka on samalla paljastanut huolestuttavan ilmiön ainakin kahdesta suuresta emolevyvalmistajasta.

HWiNFOn uusimmassa versiossa on mukana uusi ominaisuus ”Power Reporting Deviation” Ryzen-prosessoreille. Ryzen-prosessorit saavat AM4-alustalla tehonkulutustietonsa emolevyn virransyötön ohjainpiiriltä, minkä avulla prosessorin virranhallinasta vastaava yksikkö varmistaa, ettei prosessori tai koko alusta riko asetettuja tehonkulutusrajoja.

Metodin ongelma on siinä, että mikäli emolevyvalmistaja niin päättää, se voi kirjoittaa BIOSiin väärät referenssiarvot ja saada prosessorin luulemaan sen kuluttavan vähemmän tehoa, kuin se todellisuudessa tekee, ja siten pitämään kellotaajuuksia korkeampina kuin pitäisi. Emolevyvalmistajien on itse asetettava BIOSiin kullekin eri emolevylle sopivat referenssiarvot oikean toiminnan varmistamiseksi. Vain täysin identtisen virransyötön omaavat emolevyt voivat jakaa samat arvot.

Roger ”The Stilt” Tolppolan aiheesta HWiNFON keskustelualueelle kirjoittaman seikkaperäisen selostuksen mukaan ainakin kaksi suurta emolevyvalmistajaa käyttävät tätä hyväkseen huolimatta AMD:n painostuksesta ja toistuvista pyynnöistä korjata tilanne. Juuri näiden emolevyvalmistajien sanotaan olevan syypää koko ominaisuuden lanseeraamiseen HWiNFOon. Erityisen ongelmaisen tästä tavasta tekee se, että se saa jopa täysin vakiona ja ilman Precision Boost Overdrivea toimivat prosessoritkin kuluttamaan enemmän, kuin pitäisi.

Artikkelissa käytetään esimerkkinä MSI:n X570 Godlike -emolevyä tuoreimmalla 1.93 -beeta-BIOSilla. BIOS väittää referenssivirraksi 280A, kun todellisuudessa sen pitäisi olla 300A. Tämä tarkoittaa, että emolevyllä prosessori voi kuluttaa 7,14 % enemmän virtaa, kuin AMD sallii. Tolppolan mukaan tämä MSI:n tapaus on kuitenkin niin pieni heitto vakiosta, että se voisi mennä vielä vahingon piikkiin, kuin pahimmissa tapauksissa emolevyn tiedetään raportoivan jopa 50 % todellisuudesta poikkeavia lukuja.

Mikäli haluat tarkistaa oman levysi Power Reporting Deviation -arvon, se tulee tehdä kun prosessoria rasitetaan täydellä kuormalla. Mikäli arvo näyttää alle 95 %, raportoi emolevy todennäköisesti tarkoituksella vääriä lukemia. Vaikka ominaisuus toimii kaikilla Ryzen-sukupolvilla, on Zen- ja Zen+-arkkitehtuureihin perustuvien prosessoreiden raportoinnissa vielä jotain hämminkiä. Tällä hetkellä ominaisuus soveltuu emolevyjen testaamiseen vain Zen 2 -arkkitehtuuriin perustuvilla 3. sukupolven Ryzen-prosessoreilla. Suosittelemme lämpimästi asiasta kiinnostuneille Tolppolan artikkelin lukemista.

Lähde: HWiNFO