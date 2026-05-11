Clutch Talon -peliohjain ja Cloud Stinger 3- sekä CloudX Stinger 3 -kuulokkeet tulevat saataville kesän aikana.

HP:n omistama HyperX on esitellyt pelaajille tehokäyttäjille suunnatun Clutch Talon -peliohjaimen sekä uudet pelikuulokemallit, jotka tulevat myyntiin sekä langallisina (Cloud Stinger 3) että langattomina (CloudX Stinger 3). Lisäksi HyperX:n laitteiden hallintaan suunniteltu Ngenuity-ohjelmisto on uudistunut.

Clutch Talon panostaa kustomointiin, sillä ohjaimen tatit, suuntanäppäimet, liipaisimet ja takanäppäimet ovat vaihdettavissa ja niitä voi halutessaan myös 3D-tulostaa. Tateissa ja liipaisimissa hyödynnetään Hallin ilmiöön perustuvia magneettiantureita, mikä mm. vähentää mekaanista kulumista. Lisäksi liipaisinten painallussyvyyteen on valittavissa kolme porrasta ja näppäintoimintoja voi myös konfiguroida mieleisekseen. Akunkestoa lupaillaan 30 tuntia.

Kuulokepuolelle HyperX tuo hieman edullisempaan päähän uudet langalliset Cloud Stinger 3:t ja langattomat CloudX Stinger 3:t, jotka ovat seuraajia vuoden 2022 Cloud Stinger 2 -kuulokkeille. Molemmissa uutuuksissa on muistivaahtomuoviset korvatyynyt ja ylös taitettava puomimikrofoni mykistystoiminnolla ja taustamelun vaimennusominaisuudella. Langaton CloudX toimii 2,4 gigahertsin matalaviivetilan sekä Bluetoothin kautta ja sille luvataan 80 tunnin akunkestoa. Stinger 2:een – joka tuli markkinoille vain langallisena – nähden uudistukset eivät ole valtavia, mutta yhteensopivuutta on uutuuksissa laajennettu konsoleihin, kun Stinger 2:n tuotesivuilla mainitaan vain PC. Lisäksi Stinger 3 -mallien pääpannan rakennetta on vahvistettu ruostumattomalla teräksellä.

Myös valmistajan Ngenuity-ohjelmisto oheislaitteiden hallintaan on uudistunut käyttäjäpalautteen perusteella. Mukana on esimerkiksi kuulokkeiden taajuuskorjainta, chat- ja peliäänten tasapainotusta sekä tilaäänen säätöominaisuuksia Ngenuity Audio Engine -moottorin avulla. Ohjelmistolla voi myös säätää esimerkiksi kytkentäpisteitä ja makrotoimintoja yhteensopiville HyperX-näppäimistöille ja mukauttaa tietenkin mm. uuden Clutch Talon -ohjaimen asetuksia. Ohjelmisto on ladattavissa HyperX:n verkkosivuilta.

Uusien oheislaitteiden kerrotaan saapuvan myyntin kesä–heinäkuun aikana. Clutch Talon -ohjaimen suositushina on 159 euroa, kun taas Cloud Stinger 3 ja CloudX Stinger 3 on hinnoiteltu 59 ja 109 euroon. Stinger 3 -kuulokkeista tuodaan markkinoille erilliset Xbox- ja PlayStation-versiot, jotka molemmat käyvät myös PC:lle.

Lähde: Lehdistötiedote