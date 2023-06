HyperX julkaisi uuden Cloud III -headsetin pelaajille

Yhtiön mukaan Cloud III parantaa käytännössä joka osa-alueella edeltäjiinsä nähden, joskin konkreettisten esimerkkien lista jäi perin lyhyeksi.

HP:n talliin kuuluva HyperX on julkaissut uuden sukupolven suositusta Cloud-sarjan headsetistään Computexissa. Yhtiö on keskittynyt uudessa Cloud III -headsetissä erityisesti käyttömukavuuteen.

HyperX Cloud III -headsetin kuulokkeiden perustana ovat kulmaan asennetut 53 mm:n neodyymielementit. Cloud-sarjassa on ollut aiemminkin käytössä 53 mm:n elementit, mutta Cloud III:en ne on suunniteltu tiedotteen mukaan uudelleen. Yhtiön mukaan optimoitu asennuskulma on tärkeä osa kuulokkeiden tuottaman äänen laatua. Kuulokkeeiden äänentoiston taajuusalueeksi kerrotaan 10 Hz – 21 kHz, impendanssi 64 ohmia Äänentoisto tukee DTS Headphone:X -3D-tilaääntä.

Myös headsetin mikrofonipuoli on kokenut päivityksen. Cloud III kaappaa ääntä 10 mm:n electret kondensaattorimikrofonielementillä, jonka suojana on metalliverkolla toteutettu pop-filtteri. Mikrofonin sää mykistettyä nappia painamalla ja mykistyksen tila näytetään helposti huomattavalla merkkivalolla suoraan mikrofonin vieressä. Mykistys ja äänenvoimakkuussäädöt löytyvät toisen kuulokkeen yhteydestä.

HyperX:n mukaan yhtiö on uusinut Cloud III:ssa myös käytettyjä materiaaleja, mutta ei mene sen tarkemmin yksityiskohtiin asiasta. Tuotesivujen mukaan kuulokkeissa hyödynnettään Memory Foam -muistivaahtoa ja ne on päällystetty korkealaatuisella keinonahalla. Kuulokkeiden runko on terästä ja alumiinia ja niiden luvataan kestävän hyvin erilaisia kolhuja sekä muuta väkivaltaa.

Kuulokkeet liitetään tietokoneeseen joko 3,5 mm:n (4-napainen CTIA) tai USB-C-johdolla. Mukana tulee myös USB-C > USB-A -adapteri. Ne tukevat USB-liitännän kautta PC:tä, Sony PlayStationia, Nintendo Switchiä ja mobiililaitteita. 3,5 mm liitäntä on tarkoitettu Switchiin ja Xbox- tai PlayStation-ohjaimeen liitettäväksi, mutta on vaikea keksiä syytä miksei se toimisi myös muilla laitteilla.

Yhtiö julkaisi samalla myös uudet Cirro Buds Pro True Wireless -nappikuulokkeet. Ne on varustettu 8 mm:n elementillä, joiden taajuusvaste on 20 Hz – 20 kHz. Kuulokkeisiin kuuluu myös sisäänrakennettu MEMS-mikrofoni. Napit ovat IPX4-suojattuja. Cirro Buds Prot sisältävät hybridin aktiivisen meluntorjuntaominaisuuden. Niiden akkukestoksi luvataan parhaimmillaan 35 tuntia, siihen lasketaan mukaan kuulokkeiden kotelolta saatava virta. Kerralla kuulokkeet kestävät parhaimmillaan 7 tuntia ilman meluntorjuntaa tai 4 tuntia pelitilassa. Kuulokkeet latautuvat täyteen 40 minuutissa, latauskotelo 2 tunnissa.

HyperX Cloud III -headset saapuu myyntiin välittömästi mustina ja musta-punaisina. Niiden virallisena edustajana toimii Suomessa Gigantti, jossa ne on hinnoiteltu ajankohtaisesti 118,95 euroon. Cirro Buds Pron Suomi-hinnoista ei ole vielä tietoa, mutta niiden pitäisi tulla saataville kesäkuun aikana ja niiden veroton suositushinta on 79,99 dollaria.

Lähde: HyperX