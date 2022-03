Kymmenvuotisen projektin ensimmäinen vaihe koostuu noin 17 miljardin euron paketista ja pelkästään tuotantokapasiteettiin on tarkoitus panostaa lopulta yli 33 miljardia euroa.

Intel on ehtinyt puuhata uusia tuotantolaitoksia ja muuta toimintaa myös vanhan mantereen puolelle jo jonkin aikaa. Nyt yhtiö on julkaissut ensimmäisen vaiheen kymmenvuotisesta suunnitelmastaan Eurooppaan.

Intel aikoo sijoittaa Euroopan Unioniin seuraavien kymmenen vuoden aikana yhteensä peräti 80 miljardia euroa. Summaan sisältyy sijoituksia niin piirivalmistukseen, paketointiin kuin kehitystyöhönkin.

Nyt yhtiö on kertonut ensimmäisestä noin 17 miljardin euron sijoituksesta, jolla on tarkoitus rakennuttaa Saksaan huipputason puolijohdetuotantolaitos, uusi kehityskeskus Ranskaan ja yleisiä kehitys-, tuotanto ja valmistuslaitossijoituksia Irlantiin, Italiaan, Puolaan ja Espanjaan. Eurooppaan panostamisen tavoitteena on varmistaa piirien saatavuus maailman kriiseistä riippumatta.

Intelin toimitusjohtaja Pat Gelsingerin mukaan yhtiön suunnittelemat sijoitukset ovat valtavia askeleita sekä yhtiölle itselleen että Euroopalle ja EU:n mikrosirusäädösten (Chips Act) mahdollistavan yksityisen ja julkisen puolen yhteistyöllä maanosan puolijohdeteollisuuden kehittämisen nopealla aikataululla.

Saksaan tullaan sijoittamaan ensi vaiheessa kaksi uudenlaista puolijohdetuotantolaitosta. Tarkemmin tehtaat tulevat nousemaan Saksi-Anhaltin osavaltion pääkaupunkiin Magdeburgiin. Yhtiö uskoo pääsevänsä aloittamaan rakennustyöt ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja Ångström-luokan tuotanto voisi käynnistyä vuoden 2027 aikana, kunhan Euroopan Komissio hyväksyy suunnitelmat ajoissa. Irlantiin sijoitettavat 12 miljardia on tarkoitus käyttää Leixlipin laajennusprojetkiin, joka toisi myös Intel 4 -prosessin valmistuskapasiteettia Eurooppaan.

Euroopan Piilaaksoksikin haukuttuun Ranskan Plateau de Saclay’n sijoitettava kehityskeskus tulee työllistämään Intelin suunnitelmien mukaan 450 työntekijää vuoden 2024 loppuun mennessä ja lopulta jopa 1000 työntekijää. Kehityskeskuksessa tullaan keskittymään HPC- ja tekoälyteknologioiden kehitystyöhön. Gdanskin kehityslaitosta tullaan puolestaan kasvattamaan noin 50 %:lla. Puolassa Intel on keskittynyt neuroverkkoihin, ääni- ja grafiikkateknologioihin, datakeskuksiin sekä pilvilaskentaan.

Voit lukea tarkemmin Intelin suunnitelmista yhtiön lehdistötiedotteesta.

Lähde: Intel