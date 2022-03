XeSS-skaalain perustuu DLSS:n tavoin neuroverkkoihin, mutta se ei vaadi erillisiä matriisilaskukiihdyttimiä ja toimii FSR 2.0:n tavoin myös kilpailijoiden näytönohjaimilla.

Game Developers Conference on parhaillaan käynnissä sekä verkossa että San Franciscossa Yhdysvalloissa. AMD ehti jo esittelemään FSR 2.0 -skaalaimen teknistä toteutusta tapahtumassa ja nyt vuorossa on ollut Intel oman Xe Super Sampling- eli XeSS-skaalaimensa kanssa.

Intelin XeSS-skaalain perustuu NVIDIAn DLSS 2.0:n tapaan neuroverkkopohjaiseen skaalaimeen. DLSS:stä poiketen se ei kuitenkaan vaadi matriisikiihdyttimiä kuten tensoriytimiä, vaan toimii myös ilman niitä. XeSS on optimoitu Intelin Arc-näytönohjainten XMX-matriisikiihdyttimille, mutta toimii millä tahansa DirectX 12 -rajapintaa, Shader Model 6.4:ää ja DP4a-käskyjä tukevalla näytönohjaimella. Kehittäjän kannalta riittää eri versioista huolimatta kerran tehty työ, sillä XeSS valitsee XMX-kiihdyttimet tai DP4a-käskyt käytössä olevan näytönohjaimen mukaan automaattisesti. Intel varmisti lisäksi jälleen, että XeSS:n SDK tullaan julkaisemaan avoimena lähdekoodina.

XeSS toimii DLSS:n ja FSR 2.0:n tavoin siten, että se korvaa peliin rakennetun TAA-vaiheen (Temporal Anti-Aliasing) ja sijoittuu siten ennen jälkikäsittelyefektejä, UI:n piirtoa ja muita vastaavia, joiden renderöinti ennen skaalausta heikentäisi lopputuloksen laatua selvästi. Intel kertoo lisäksi panostaneensa erityisen paljon temporaaliskaalainten tyypillisten ongelmien, kuten haamukuvien ja sumeuden poistamiseen lopullisesta kuvasta. Kilpailijoiden tapaan se myös asettaa tietyt vaatimukset pelimoottorille, kuten tuen liikevektoreille. Niin ikään kilpailijoiden tapaan luvassa on suorat plugin-toteutukset ainakin Unreal Engine 4- ja 5 -pelimoottoreille.

DLSS:stä ja FSR 2.0:sta poiketen laatuasetuksia on kuitenkin enemmän: Ultra Quality, Quality, Balanced, Performance ja Ultra Performance. Intelin XeSS Rens Demo -dian mukaan Ultra Qualityn skaalauskerroin on 1,3 suuntaansa, Qualityn 1,5, Balancedin 1,7, Performancen 2,0 ja lopulta Ultra Performancen 2,3. Aiemmin Intel on maininnut Ultra Performancen skaalauskertoimeksi 3,0 suuntaansa ja nytkin mukana oli huomio, että asetukset saattavat vielä muuttua ennen julkaisua. Löydät yllä olevasta diasta myös suorituskykylukemat 4K- ja 1440p-resoluutioilla suhteessa natiiviresoluutioon. Ultra Qualityllä suorituskyky on 1440p:llä 1,21- ja 4K:lla 1,27-kertainen, kun Ultra Performancella suorituskyky paranee 1440p-resoluutiolla 1,97- ja 4K-resoluutiolla jopa 2,53-kertaiseksi. Yhtiö ei kertonut tarkkoja lukuja matriisikiihdytetyn XMX-version ja DP4a-version suorituskykyeroista, mutta silmämääräisesti arvioiden DP4a vie kaksinkertaisen tai jopa hieman yli ajan per ruutu verrattuna XMX-versioon. Kummatkin ovat kuitenkin luonnollisesti selvästi nopeampia vaihtoehtoja, kuin natiiviresoluutiolla renderöinti.

