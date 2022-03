Intel julkaisi Core i9-12900KS -lippulaivaprosessorin

Intelin tänään ennakkomyyntiin ja 5. huhtikuuta varsinaisesti kauppoihin saapuvan Core i9-12900KS:n maksimi Turbo-kellotaajuus on peräti 5,5 GHz.

Intel on täydentänyt tänään odotetusti 12. sukupolven Core -perheen terävintä kärkeä. Yhtiön nopeimman kuluttajaprosessorin valtikka siirtyy nyt Core i9-12900KS -prosessorille.

Core i9-12900KS perustuu Alder Lake -hybridiarkkitehtuuriin, eli se käyttää sekä tehokkaita P-ytimiä että energiatehokkaita E-ytimiä. Core i9-12900K:n tapaan i9-12900KS on varustettu kahdeksalla P- ja kahdeksalla E-ytimellä. Hyper-Threading-SMT-teknologia on käytössä vain P-ytimillä, joten prosessori kykenee suorittamaan samanaikaisesti 24 säiettä.

Uusi i9-12900KS on käytännössä täysin identtinen prosessori i9-12900K:n kanssa lukuun ottamatta kellotaajuuksia ja siihen liittyen tehonkulutusta. Intel on vääntänyt Special Edition -malleille tuttuun tapaan turboruuvia entistä tiukemmalle niin perus- kuin Turbo-kellotaajuuksienkin kanssa. P-ydinten perus- ja maksimi Boost-kellotaajuus ovat nyt 3,4 ja 5,5 GHz, kun i9-12900K:lla ne olivat 3,2 ja 5,2 GHz. Myös E-ytimistä on puristettu irti hieman lisää ja niiden perus- ja Turbo-kellotaajuudet nousivat 100 MHz:llä 2,5 ja 4 GHz:iin. Korkeampien kellotaajuuksien myötä on kuitenkin kasvanut myös prosessorin kulutus ja TDP-arvo onkin nyt 125 watin sijasta 150 wattia. Maksimikulutuksen raja on kuitenkin edelleen samat 241 wattia, kuin 12900K:llakin.

Intelin Core i9-12900KS -prosessoreiden ennakkomyynti on jo käynnissä ja niiden toimitukset tullaan aloittamaan viikon kuluttua eli 5. huhtikuuta. Prosessorin veroton suositushinta on 739 dollaria ja Suomessa sitä ennakkomyy Jimm’s PC-Store. Jimm’s on hinnoitellut prosessorin jälleenmyyntiversion 899,90 euroon ja pienessä pahvilaatikossa toimitettavan Tray-version 879,90 euroon.

Lähde: Intel