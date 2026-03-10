Kuluttajamarkkinoilla Core 2 with P -cores nimellä julkaistua prosessoria ei kuitenkaan nähdä, vaan sen sijasta tarjolle tulevat Arrow Lake Refresh -prosessorit sekä työpöydälle että tehokannettaviin.

Intelin on jo pitkään huhuttu valmistelevan pelkkiä Raptor Cove -arkkitehtuurin P-ytimiä sisältäviä Bartlett Lake -prosessoreita. Nyt prosessorit on julkaistu, mutta ei kuluttajille. Kuluttajille yhtiö on tuomassa sen sijaan Arrow Lake Refresh -prosessorit työpöydälle ja tehokannettaviin.

Intelin uudet Core 2 -sarjan Bartlettt Lake -prosessorit on suunnattu kriittisiin reunajärjestelmiin. Ne sisältävät maksimissaan 12 Raptor Cove -arkkitehtuurin P-ydintä ja E-ytimiä niistä ei löydy lainkaan. Huippumalli Core 9 273PQE:n TDP-arvo on 125 wattia ja maksimi Boost-kellotaajuus jopa 5,9 GHz. Kaikkien ydinten Boost-kellotaajuus jää 5,3 GHz:iin. Mukana on myös maksimissaan 32 Execution Unit -yksikön integroitu GPU ja tuki DDR5-5600-muisteille. Prosessorit sopivat 12.-14. -sukupolvien emolevyille.

Kuluttajille luvassa on sen sijaan Arrow Lake Refresh- eli Core Ultra 200S Plus- ja Core Ultra 200HX Plus -sarjojen päivitysmalleja. VideoCardzin kokoamien tietojen mukaan ensimmäiset viralliset uutiset prosessorista julkaistaisiin jo 11. maaliskuuta. Varsinainen verkossa toteutettu esittely pidettäisiin puolestaan 17. maaliskuuta ja täydet arvostelut saisi sivuston mukaan julkaista 23. maaliskuuta.

Lähteet: Intel, VideoCardz