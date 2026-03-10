Aiemmin Valve kertoi olevansa asian suhteen korkeintaan toiveikas.

Valve julkisti Steam Machine -pelitietokoneensa loppuvuodesta 2025, minkä lisäksi esimakua saatiin myös mm. Steam Frame -virtuaalilaseista ja uuden sukupolven Steam Controller -ohjaimesta. Hiljattain Valve kertoi, että uutuuslaitteiden julkaisu koittaisi ”toivottavasti” vielä tämän vuoden aikana, mutta tuoreimman tiedon mukaan yhtiö on täysin sitoutunut julkaisutavoitteeseen. On kuitenkin mahdollista, että julkaisu venyy melko pitkälle kuluvaa vuotta.

Steam Machinen julkaisuun on liittynyt epävarmuutta heti sen julkistuksesta lähtien, sillä muistipiirien hinnat ovat nousseet globaalisti katastrofaalista tahtia käynnissä olevan tekoälybuumin vuoksi. Steam Machinessa on tarkoitus olla 16 gigatavua DDR5-muistia, 8 Gt GDDR6-näyttömuistia ja 512 Gt tai 2 Tt tallennustilaa. Kaikkien näiden muistityyppien hinnat ovat kuitenkin pilvissä uutisen kirjoitushetkellä, eikä järkihintaiseksi kaavaillun Steam Machinen hinnoittelua ole voitu lyödä lukkoon. Myöskään Steam Framen tai uuden Steam Controllerin hinnoittelua ei ole paljastettu.

Lähde: VideoCardz