Intel teki neljänneksellä jopa 2,2 miljardia voittoa, jos kertaluontoiset kulut jätetään huomioitta; ne huomioiden yhtiö teki jopa 11 miljardia tappiota.

Intel on pitänyt vuoden toisen neljänneksensä osavuosikatsauksen. Vaikka Intel Foundry tekeekin edelleen tappiota; Intel on kokonaisuutena ollut nyt voitollinen vuoden yhteen putkeen – kunhan puhutaan kertaluonteiset kulut ja vastaavat pois jättävistä Non-GAAP-tuloksista. Ne huomioivat GAAP-tulokset taas kertovat yhtiön tehneen tappiota jopa 11 miljardia dollaria. Tässä uutisessa käsitellyt luvut ovat Non-GAAP-tyyppisiä.

Intelin liikevaihto kohosi vuoden toisella neljänneksellä yli 18 % edeltävään neljännekseen ja lähes 25 % vuoden takaiseen verrattuna. 16,1 miljardin dollarin liikevaihdosta jäi voittoa jopa 2,8 miljardia, kun viime neljänneksellä voitot jäivät 1,7 miljardiin ja vuotta aiemmin yhtiö teki 500 miljoonaa tappiota. Yhtiön käyttökate nousi neljänneksellä 41,8 prosenttiin, kun viime neljänneksellä se oli 41 % ja vuotta aiemmin vain 29,7 %.

Intelin CCPG eli Client Computing and Phyiscal AI Group teki neljänneksellä 8,9 miljardin liikevaihdon, josta kertyi voittoa 2,3 miljardia dollaria. Liikevaihto kohosi jopa 1,2 miljardia edeltävään neljännekseen ja miljardin vuoden takaiseen nähden, mutta voittoa kertyi aiempaa vähemmän. Viime neljänneksellä voittoa kertyi 2,5 miljardia ja vuotta aiemmin 2,1 miljardia dollaria. Yhtiön käyttökate tipahti viime neljänneksen 32,6 %:sta vain 26,4 %:iin ollen vaivaiset 0,3 prosenttiyksikköä isompi, kuin vuosi sitten.

Datakeskuspuolen DCAI:n puolella tilanne on selkeästi erilainen. Osaston liikevaihto kohosi 6,3 miljardiin dollariin, mikä on 1,2 miljardia paremmin kuin neljännes aiemmin ja jopa 2,4 miljardia enemmän, kuin vuotta aiemmin. Myös voitto ja sen myötä käyttökate kasvoivat selvästi. Voittoa kertyi 2,5 miljardia, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sitä tuli 1,5 miljardia ja vuosi sitten vain 600 miljoonaa. Käyttökate kohosi puolestaan viime neljänneksen 30,5 %:sta ja vuoden takaisesta 16,1 %:sta peräti 39,5 prosenttiin.

Intelin tulosta raahaa alas edelleen tuotantolaitospuoli eli Intel Foundry. Tuotantolaitokset kasvattivat liikevaihtoaan 5,8 miljardiin dollariin edeltävän neljänneksen 5,4 miljardista ja vuoden takaisesta 4,4 miljardista, mutta tappiota kertyi silti rutkasti. Osasto jäi miinukselle 2,1 miljardia dollaria, mikä on kuitenkin aiempaa paremmin, sillä edeltäneellä neljänneksellä sitä tuli 2,4 miljardia ja vuosi sitten jopa 3,2 miljardia dollaria. Käyttökate on luonnollisesti miinusmerkkinen, mutta menossa selvästi parempaan suuntaan; Vuosi sitten se oli -71,7 % ja vuoden ensimmäisellä neljännekselläkin vielä -45 %, mutta nyt enää -36,2 %.

Intel odottaa vuoden kolmannelta neljännekseltä noin 15,8-16,8 miljardin dollarin liikevaihtoa, joka olisi noin 2,6 miljardia dollaria vuoden takaista parempi. Käyttökatteen se odottaa kohoavan viime vuoden 40 %:sta 42 prosenttiin.

Lähde: Intel Uutiskuva: App Economy Insights @ X