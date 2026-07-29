AMD on julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden näytönohjaimen mallistonsa pohjalle. Uusi Radeon RX 9050 perustuu luonnollisesti RDNA 4 -arkkitehtuuriin.
AMD Radeon RX 9050 perustuu RX 9060 -malleista tuttuun Navi 44 -siruun, mutta tietenkin leikattuna versiona. RX 9050:ssä on käytössä 16 Compute Unit -yksikköä eli 1024 streamprosessoria, jotka sykkivät 1920 MHz:n Game- ja 2600 MHz:n Boost-kellotaajuudella, mikä tuottaa maksimissaan 10,6 TFLOPSin laskentatehon FP32-tarkkuudella. ROP- ja teksturointiyksiköitä on 64.
Grafiikkapiirin tukena on 8 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä tuottaa 128-bittisen muistiväylän jatkeena 288 Gt/s muistikaistaa. Netissä ehti vilahtamaan myös ASRockin 4 Gt:n malli 64-bittisellä väylällä, mutta sen tuotesivut on jo poistettu, eikä AMD:n verkkosivuilla ole mainittu tällaista versiota.
AMD ei tarkenna verkkosivuillaan näyttöliitinten määrää, mutta valmistajien esittelemissä malleissa on kaksi DisplayPort 2.1a -liitäntää sekä yksi HDMI 2.1b -liitäntä. Näytönohjaimen TBP-arvoksi kerrotaan 92 wattia ja lisävirtaa syötetään 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä.
AMD on julkaissut verkkosivuillaan myös referenssiksi suurpiirteisiä suorituskykylukemia ilman tarkempia tietoja testissä käytetystä kokoonpanosta. Yhtiön mukaan näytönohjain yltää 1080p Medium -asetuksin 60 FPS:n suorituskykyyn 007: First Light -pelissä, 85 FPS:ään Pragmatassa ja 96 FPS:ään Cyberpunk 2077:ssa. Call of Duty: Black Ops 7:lle luvataan jo 116 FPS ja Forza Horizon 6:lle 131 FPS, kun Tom Clancy’s Rainbow Six Siege tykittää taululle jo 206 FPS, Counter-Strike 2 227 FPS ja Valorant erikseen mainituin High-asetuksin lähes 600 FPS.
AMD Radeon RX 9050 8 Gt:n verottomaksi suositushinnaksi kerrotaan 279 dollaria, mutta sen saatavuus ilman virallista tiedotetta vielä kysymysmerkiksi. Joidenkin lähteiden mukaan näytönohjain olisi saapumassa myyntiin kuitenkin vain Aasian- ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Japanissa.
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