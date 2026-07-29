16 Compute Unit -yksikköön leikatulla Navi 44 -grafiikkapiirillä varustettu RDNA 4 -näytönohjain on hinnoiteltu verottomana alle 250 euroon, mutta vielä on epäselvää saapuuko se täkäläisille markkinoille.

AMD on julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden näytönohjaimen mallistonsa pohjalle. Uusi Radeon RX 9050 perustuu luonnollisesti RDNA 4 -arkkitehtuuriin.

AMD Radeon RX 9050 perustuu RX 9060 -malleista tuttuun Navi 44 -siruun, mutta tietenkin leikattuna versiona. RX 9050:ssä on käytössä 16 Compute Unit -yksikköä eli 1024 streamprosessoria, jotka sykkivät 1920 MHz:n Game- ja 2600 MHz:n Boost-kellotaajuudella, mikä tuottaa maksimissaan 10,6 TFLOPSin laskentatehon FP32-tarkkuudella. ROP- ja teksturointiyksiköitä on 64.

Grafiikkapiirin tukena on 8 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä tuottaa 128-bittisen muistiväylän jatkeena 288 Gt/s muistikaistaa. Netissä ehti vilahtamaan myös ASRockin 4 Gt:n malli 64-bittisellä väylällä, mutta sen tuotesivut on jo poistettu, eikä AMD:n verkkosivuilla ole mainittu tällaista versiota.

AMD ei tarkenna verkkosivuillaan näyttöliitinten määrää, mutta valmistajien esittelemissä malleissa on kaksi DisplayPort 2.1a -liitäntää sekä yksi HDMI 2.1b -liitäntä. Näytönohjaimen TBP-arvoksi kerrotaan 92 wattia ja lisävirtaa syötetään 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä.

AMD on julkaissut verkkosivuillaan myös referenssiksi suurpiirteisiä suorituskykylukemia ilman tarkempia tietoja testissä käytetystä kokoonpanosta. Yhtiön mukaan näytönohjain yltää 1080p Medium -asetuksin 60 FPS:n suorituskykyyn 007: First Light -pelissä, 85 FPS:ään Pragmatassa ja 96 FPS:ään Cyberpunk 2077:ssa. Call of Duty: Black Ops 7:lle luvataan jo 116 FPS ja Forza Horizon 6:lle 131 FPS, kun Tom Clancy’s Rainbow Six Siege tykittää taululle jo 206 FPS, Counter-Strike 2 227 FPS ja Valorant erikseen mainituin High-asetuksin lähes 600 FPS.

AMD Radeon RX 9050 8 Gt:n verottomaksi suositushinnaksi kerrotaan 279 dollaria, mutta sen saatavuus ilman virallista tiedotetta vielä kysymysmerkiksi. Joidenkin lähteiden mukaan näytönohjain olisi saapumassa myyntiin kuitenkin vain Aasian- ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Japanissa.

Tuotesivut