Investor Meeting 2022 -tapahtumassa esiteltiin yhtiön tuoreimmat roadmapit, joihin sisältyy muun muassa Arc-näytönohjainten aikataulut.

Intel on pitänyt sijoittajilleen Investor Meeting 2022 -tapahtuman, jossa yhtiön johto esitteli tuoreimmat päivitykset roadmappeihinsa. Kuluttajien kannalta mielenkiintoisimmat seikat pyörivät yhtiön Arc-näytönohjainten ympärillä, mutta sijoittajia kiinnostanee enemmän Accelerated Computing Systems and Graphics Groupille eli AXG:lle povattu liki 100 miljardin dollarin liikevaihto vuoteen 2026 mennessä.

Ensimmäinen esitellyistä roadmapeista oli Intelin Visual Compute -yksikölle, eli kuluttajanäytönohjaimille. Roadmapin mukaan AXG:n tavoitteena on toimittaa kuluvan vuoden aikana yli 4 miljoonaa Arc-erillisgrafiikkapiiriä, joista ensimmäiset saadaan markkinoille kuluvan neljänneksen aikana kannettavien mukana. Työpöytäpuolelle erillisnäytönohjaimet saapuvat vuoden toisella neljänneksellä ja työasemiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Lisäksi Intelillä on vireillä Project Endgame, eli Arc-näytönohjaimiä hyödyntävä pilvipalvelu, joka tarjoaa etänä käytettävää laskentatehoa vielä tarkemmin määrittelemättömiin käyttökohteisiin. Yhtiö on lisäksi aloittanut työt Celestial-arkkitehtuurin parissa. Celestial on tehonäytönohjainten kaikkein terävimpään kärkeen tähtäävä arkkitehtuuri, joka seuraa toisen sukupolven Arcia eli Battlemagea. Battlemage-arkkitehtuuriin perustuva siru on ilmeisesti tarkoitus myös integroida Intelin Meteor Lake -prosessoreiden ja niiden seuraajien paketointeihin.

Super Compute roadmapin puolella AXG povaa tsettaluokan laskentatehoihin yltämistä jo vuonna 2027. Intelin tämänhetkisen tarjonnan ytimessä ovat Sapphire Rapids -prosessorit HBM-muisteilla, Ponte Vecchio -laskentapiirit, Arctic Sound-M -näytönohjain vuoden kolmannella neljänneksellä sekä Falcon Shores. Falcon Shores yhdistää Intelin x86- ja Xe-arkkitehtuureihin perustuvat sirut samaan prosessorikantaan. Kehitys on odotettua, sillä AMD:lta odotetaan vastaavaa MI300:n kohdalla ja NVIDIAlta Gracen ja Hopperin muodossa. Falcon Shores on tarkoitus julkaista vuonna 2024 ja se tulee tarjoamaan Intelin ennusteiden mukaan viisinkertaista suorituskykyä per watti, laskentatiheyttä, muistikapasiteettia ja muistikaistaa, kun verrokkina on tämän päivän tarjonta. Arctic Sound-M on mediaominaisuuksiin erikoistunut grafiikkapiiri, jonka luvataan tarjoavan palvelimiin ensimmäistä kertaa rautakiihdytyksen AV1-pakkaamiselle pelkän purun lisäksi.

Intel Foundry Servicesin puolella kenties mielenkiintoisin projekti on Open Central Compute Architecture. OCCA on suunniteltu autoteollisuuden käyttöön avoimeksi alustaksi, joka mahdollistaa helpomman ja joustavamman piirien kehityksen pikkusirujen (chiplet) kautta. Pikkusirujen käyttö mahdollistaa esimerkiksi eri valmistusprosessien käytön yhdellä piirillä.

Intelin tuotantoprosessienkin puolelta oli tarjolla päivitystä lähitulevaisuuden osalta. EUV-litografiaa hyödyntävä Intel 4 -prosessi tullaan ottamaan tuotantokäyttöön vuoden toisella neljänneksellä. Prosessin luvataan tarjoavan noin 20 % parempaa suorituskykyä per watti Intel 7:aan verrattuna. Intel 3 parantaa suorituskykyä wattia kohden vielä 18 % ja se aiotaan ottaa tuotantokäyttöön vuotta myöhemmin ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Ångströmin aikakauteen Intel aikoo marssia RibbonFET-transistoreiden ja PowerVia-teknologian saattelemana vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Intel 20A tulee tarjoamaan 15 % ja puoli vuotta myöhemmin tuotantoon tuleva Intel 18A vielä 10 % parempaa suorituskykyä per watti, kuin niitä edeltävät prosessit.

Lähde: Intel