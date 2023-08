Yhtiön liikevaihto laski 15 % vuoden takaiseen nähden, mutta tulos saatiin käännettyä pakkaselta 1,5 miljardia dollaria plussan puolelle.

Intel on pitänyt toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa. Yhtiö on päässyt ainakin toistaiseksi yli pahimmasta kuopastaan ja tulos on palannut plussan puolelle.

Intel teki vuoden toisella neljänneksellä 12,9 miljardin dollarin liikevaihdollaan 1,5 miljardin dollarin tuloksen. Yhtiön liikevaihto kutistui joka osa-alueella vuoden takaiseen nähden, pois lukien Intel Foundry Systems eli piirituotantosiipi, jonka liikevaihto kasvoi jopa 307 % 57 miljoonasta 232 miljoonaan dollariin. Myös osastokohtaiset tulokset laskivat liki kautta linjan, ainut tulostaan parantanut jaosto oli Client Computing Group, joka teki nyt viime vuoden 900 miljoonan sijasta miljardin dollarin tuloksen.

Toimitusjohtaja Pat Gelsinger vahvisti osavuosikatsauksen yhteydessä yhtiön Meteor Lake -prosessoreiden olevan edelleen aikataulussaan vuoden kolmannen neljänneksen julkaisulle. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen Intel 4 -prosessia käyttävä prosessori, tosin vain prosessorisirun osalta; muut sirut valmistutetaan TSMC:llä. Sitä seuraava ja työpöydällekin odotettavissa olevan Arrow Laken prosessorisiru valmistetaan puolestaan Intel 20A -prosessilla ja ensimmäisiä testisiruja valmistetaan parhaillaan.

Palvelinpuolella Emerald Rapidsin kerrotaan olevan aikataulussaan vuoden viimeisen neljänneksen lanseeraukselle. Intel 3 -prosessilla valmistettava ja E-ytimiä käyttävä Sierra Forest julkaistaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samaa prosessia hyödyntävä ja P-ytimiä käyttävä Granite Rapids julkaistaan pian sen jälkeen, mutta tarkempaa aikataulua ei ole vielä tarjolla. Intel 18A -prosessin näillä näkymin korkkaava Clearwater Forest on tarkoitus saada markkinoille 2025.

Intel odottaa alkaneen vuosineljänneksen jatkavan hiljaista toipumista ja liikevaihdon pysyvän 12,9-13,9 miljardin dollarin välimaastossa.

Lähde: Intel, kuva: AppEconomyInsights @ X