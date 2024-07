Intel uskoo löytäneensä juurisyyn 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreiden vakausongelmiin

Yhtiön mukaan se tulee julkaisemaan elokuun puolivälin tienoilla päivityksen, joka korjaa liian korkeita jännitepyyntöjä aiheuttaneen mikrokoodibugin.

Intelin 13. ja 14. sukupolven Core -prosessorit ovat kärsineet merkittävistä vakausongelmista, jotka ovat nostaneet tosissaan päätään kuluvana vuonna. Vakausongelmista ovat avautuneet jo useat pelintekijät ja esimerkiksi erittäin suositut Unreal Engine 4 ja 5 ovat erityisen herkkiä kaatumaan.

Intel on myöntänyt 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreiden vakausongelmat. Ongelmat keskittyvät etenkin Core i9 -huippumalleihin, mutta myös i7-tasolla on ongelmia eivätkä edes i5-mallit ole täysin immuuneja. Yhtiö kertoi aiemmin löytäneensä bugin Enhanced Thermal Velocity Boost- eli eTVB-teknologiaan liittyvästä algoritmistä ja korjaavansa sen, mutta samalla tunnusti, ettei kyseessä ole ongelmien juurisyy.

Nyt Intel on julkaissut uuden tilannepäivityksen ongelmien tiimoilta. Yhtiö uskoo nyt löytäneensä ongelmien lähteen, joka olisi liian korkeat toimintajännitteet. Päivityksen mukaan prosessorin mikrokoodista on löytynyt virhe, jonka vuoksi prosessori pyytää virheellisiä jännitteitä. Yhtiöllä on parhaillaan menellään päivityksen validointi ja mikäli kaikki menee hyvin, tulee se toimittamaan ongelmat korjaavan mikrokoodipäivityksen sen kumppaneille elokuun puolivälin tienoilla.

Intel lupaa lopuksi vielä olevansa sitoutunut korjaamaan tilanteen asiakkailleen ja pyytävät kaikkia ongelmista kärsiviä ottamaan yhteyttä sen tukeen.

Lähde: Intel